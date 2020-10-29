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【賭股業績】澳博續虧損　第三季蝕10.3億元

即市財經 17:16 2020/10/29

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鑑於疫情憂慮未完全緩解，同時入境限制、交通運輸管制及隔離檢疫措施仍然生效，澳博第三季總淨收益繼續受壓

澳博 （00880） 收市後公布第三季業績，鑑於疫情憂慮未完全緩解，同時入境限制、交通運輸管制及隔離檢疫措施仍然生效，澳博第三季總淨收益繼續受壓，按年計跌89.3%，錄8.79億元，連帶期內亦續見虧蝕，達10.31億元。澳博今日（29日）收報8.16元，跌約0.9%，全日成交額約8780萬元。

根據業績報告，澳博減去「佣金及獎勵」之博彩業務淨收益達8.41億元，佔整體收益超過95%，按年計減少89.6%。當中，貴賓博彩毛收益、中場博彩毛收益、角子機博彩毛收益分別錄2億元、6.9億元，以及5700萬元，按年跌幅則為93.1%、89.1%、80.8%。

按賭場劃分的話，澳博新葡京娛樂場博彩毛收益為1.76億元，葡京娛樂場、回力海立方娛樂場等「其他自行推廣娛樂場」博彩毛收益錄1.87億元，至於15間由第三者推廣之「衛星娛樂場」，毛收益佔比則最重，博彩毛收益為5.84億元。

澳博期內經調整EBITDA為負數，錄7.82億元，去年同期則為正數9.5億元。

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編輯：莫亦熙

香港股票 澳博控股（00880） 澳門博彩股 澳門 博彩 EBITDA
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