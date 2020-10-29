【美國大選】特朗普若敗選 或面臨多宗刑事起訴

被譽為美國近代最重要的總統選舉，將於下周舉行。對尋求連任的特朗普來說，這次勝負未必只代表能否繼續擔任總統，一旦敗選可能需面對一連串刑事訴訟。

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特朗普在本屆任期被爆出涉及多宗刑事案件，包括控妨礙司法公正、進行非法商業交易、誹謗、性侵等罪名。不過根據憲法，在任總統可享有司法豁免權，免於被控違反聯邦法例，故此特朗普至卸任總統職位，均不會被起訴。

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特朗普於九月被指涉嫌逃税。《紐約時報》報導，特朗普將主持電視節目的理髮費用，列入商務開支，但在他入主白宮的頭兩年，只繳交750元聯邦稅項，涉嫌逃稅及非法避稅。雖然特朗普曾公開否認指控，但至今未有向公眾交代完整稅項申報。

特朗普又於2017年被指利用總統職權，涉嫌謀取個人經濟利益，並通過權力阻止檢測部門向他及其集團人士發出多達30張傳票。案件一直糾纏至今。

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