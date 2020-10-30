【新股IPO】內房祥生2599今起招股　一手入場費6262元

▲ 內房祥生將於10月30日起招股。

祥生 （新上市編號：02599） 計劃發售6億股，招股價介乎4.8元至6.2元，集資最多37.2億元，一手（1000股）入場費6262.5元，公司將於今日（30日）至11月11日招股，並於11月18日掛牌。聯席保薦人為建銀及農銀。

公司上市招股期間長達10日，財務總監談銘恆於網上發布會上回應表示，招股期是配合投資者而作安排，又對股份發售有信心。他又表示，是次上市集資，能增加集團的現金流，未來集團會採取審慎的財務方案及優化資產架構，降低負債水平。截至今年4月底，集團淨負債比率為4.3倍。

公司總部位於上海且深耕浙江省。集團業務主要為開發、銷售住宅物業及商業物業。截至今年3月底，公司有195個處於不同開發階段的物業項目，包括172個為附屬公司開發的項目及23個為合營企業及聯營公司開發的項目。集團項目應佔總建築面積為約2304萬平方米。

截至去年年底，集團純利按年增逾6倍至23.1億元（人民幣，下同）；收入按年增1.5倍至355.2億元。

公司將集得款項用於：60%現有項目建設提供資金（包括物業開發項目的建築成本）、30%償還項目開發用途的部分現有信託貸款及10%用作一般業務經營及營運資金。

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記者：謝卓榮