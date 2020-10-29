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【iBond 2020】銀行券商iBond認購反應仍熱烈 無懼與螞蟻IPO撞期吸資

即市財經 18:16 2020/10/29

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滙豐為螞蟻IPO及iBond提供孖展服務，股債融資皆大收旺場。

全城瘋搶螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 新股，中銀香港 （02388） 千億元孖展借爆，恒生 （00011） 又要加額滿足需求，但銀行指借孖展抽通脹掛鈎債券（iBond2020）仍旺場。滙豐今天（10月29日）回應本報查詢指，iBond認購反應繼續熱烈，透過滙豐申請的總額高於2016年同期，大部申請均經由網上進行。滙豐發言人又說，申請貸款認購iBond的客戶，平均認購數目為其他客戶的兩倍，反映市場對債券貸款需求十分殷切。

各銀行券商最新iBond認購優惠，可看【下一頁

政府發行第7批iBond，競爭為歷來最激烈，銀行與券商大鬥法，搶佔150億元商機。除了上商率先打10免優惠 （包括︰豁免認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回手續費、轉倉費、場外二手市場交易費、以股票形式存入費、以債券形式存入費、新客經港交所 （00388） 平台買入的經紀佣金、以及經港交所平台沽出的經紀佣金。）；未幾大新 （02356） 亦標榜「10免」（ 比方︰認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費（經債券戶口）、二手賣出手續費（經債券戶口）、轉出費（轉出至其他銀行）、轉倉費（轉倉至該行的證券戶口）、沽出經紀費用（經證券戶口）。）

滙豐iBond認購孖展 年息僅0.9厘

至於龍頭滙豐更是鮮有銀行為iBond提供孖展，貸款年息0.9厘，最低認購額5萬元，以貸款期11天、借九成融資計，全期利息約13.6元；上限兩千萬元。不過，相比世紀新股螞蟻的孖展息0.48厘為高。

券商方面，面對史上集資王撞期開賣，iBond逆市亦有進帳。同樣以抽3手或以下大打「九免零息」牌的致富證券，其董事及證券業務主管郭家安表示，暫接獲約6,200人入飛，涉資逾2.1億元。

想知歷年發行各批iBond反應？可按下圖了解

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至於另外兩間銀行的最新回應，南洋商業銀行透露，iBond認購情況理想，客戶申請人數及總金額均有所上升；而每位客戶平均認購約10手（以每手1萬元計即10萬元）。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉亦剛回應指，iBond自開賣以來反應熱烈，認購客戶人數持續增加，總認購金額及客戶的平均認購金額均較2016年大幅增長，平均申請額約7萬元。雖然同期螞蟻IPO招股吸去不少資金，但債券與股票性質不一樣，而新債的認購期亦長達9日，客戶有足夠時間作出決定。況且，今年iBond的最低票面息率較2016年高，「保底息」倍增至兩厘，畢竟疫下低息環境將持續，相信總認購額有機會破紀錄。

此外，今年首次加入戰場的平保 （02318） 、旗下陸金所香港指，個人最高認購額為100萬元。這是繼3間中資行指接獲重錘客大額申請以來，另一旺丁旺財情況，信銀國際指有客戶斥百萬下單；創興 （01111） 有豪客動用300萬元申購，工銀亞洲更有超級大戶斥500萬元落注。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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