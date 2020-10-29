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疫情惡化美元反彈　人民幣6.7區間波動

即市財經 16:59 2020/10/29

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歐美疫情再度告急，德國及法國將重新實施封城，導致市場情緒惡化，本日亞洲股市延續隔夜歐美跌勢，美股VIX急升至40，為6月以來首次。資金湧入避險資產，美元及日圓轉強，美滙指數一度反彈至93.4水平。美國大選前夕，投資者為規避有關風險，可能持續減少股市風險敞口，一旦特朗普連任，幾個月以來市場參與者部署的美元淡倉將會逆轉。如果特朗普與拜登得票相近，出現爭拗局面，可能需要花上額外時間等待最高法院表決，美元可能顯著回落。由於選舉結果的影響難以預測，投資者或拋售美元資產以降低風險，未來可能出現美元滙股債齊跌的局面。

人民幣在6.70水平附近波動，自從人民銀行出招減慢人民幣升勢後，人民幣單向升值預期已經有所降溫。本周人行宣布人民幣中間價的逆周期因子已經淡出使用，但事實上事前市場已有充分預期，有關措施宣布對人民幣走勢影響不大，反而之前傳媒報導外管局或加大合格境內機構投資者（QDII）配額影響更大，意味中國當局仍有充足的工具箱遏制人民幣升值預期。筆者認為，美國大選臨近，人民幣亦回調至約6.7關口，短期人行再度出手的機會不高，一旦美國大選觸發新一輪人民幣升勢，人行可能在6.5水平再度出手。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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