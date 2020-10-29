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有傳蘋果正開發自家搜尋引擎　或有意與Google抗衡？

環球政經 19:47 2020/10/29

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提起搜尋器，相信有不少人會聯想到Google，未來或許會有多一個選擇，有傳蘋果（Apple）正加緊時間研發自家搜尋技術，並已經出現在iOS 14。早前，美國反壟斷小組揭發，Google每年會向Apple支付達數十億以至逾百億美元，用以成為Safari的默認搜尋網絡。

據《金融時報》報道，有業內人士表示，這種網絡搜尋能力，代表著蘋果的自家技術有重大進展，同時意味公司將與Google成為競爭對手。現時未有實質證據證明，不過，Apple在2年前，挖走Google的搜索及AI部門總監John Giannandrea。雖然職位是提升AI功能及Siri虛擬助理，但John Giannandrea本身在發展全球最受歡迎的搜尋引擎上，也擁有8年經驗，此舉無疑有助Apple發展搜尋引擎相關技術。

報道指出，如果監管局最終使兩間公司有利可圖的合作關係終結，其中一條出路便是Apple正在研發的搜尋器。Google前工程總監Bill Coughran透露，Apple有一支可靠的團隊，並具有資深經驗，相信Apple在未來可以建立一個更為通用的搜尋引擎。據指，若在iOS 14的Spotlight進行搜尋，只會出現是蘋果Siri的搜尋結果。

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責任編輯：黎淑雯
 

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