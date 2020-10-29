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尼日利亞前財長掌世貿遇阻 美國力撐南韓對手

環球政治 17:07 2020/10/29

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世界貿易組織（WTO）新任總幹事遴選出現波折，獲最多支持的尼日利亞前財長，未能得到美國祝福，華府特別發聲明，表明繼續支持南韓的通商交涉本部長俞明希任世貿秘書長。

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尼日利亞前財長Ngozi Okonjo-Iweala，在一眾候選人中脫穎而出，獲包括歐盟、日本、澳洲、中國、非洲等的支持。世貿遴選委員會周三推薦她接掌世貿，她有望成為首位非裔世貿秘書長，亦是首位女性任此職位。

不過，她的提名未能獲美國肯首，美國貿易代表處發聲明，不提獲廣泛支持的Ngozi Okonjo-Iweala，反稱支持南韓通商交涉本部長俞明希，讚揚她是貿易專家，有齊所需才能，可成為傑出的領袖。聲明指世貿必須由在貿易領域有實際經驗的人領導。

綜觀Ngozi Okonjo-Iweala的履歷，其實相當亮麗，66歲的她哈佛畢業，是麻省理工學院經濟學博士學位，曾任尼日利亞財長及世界銀行副總裁，又曾擔任華盛頓智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員。

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貿易專家指出，就算有世上大部分國家支持，但美國作為世界最大經濟體，缺了美國的祝福，日子相信會過得十分困難。

過去的世貿秘書長都是在全部成員國同意下委任，若今次美國企硬，無法達共識，則可能破例以投票方式選出。美國的反對，為世貿秘書長遴選帶來不確定性，料要待美國大選後，才能破局。

責任編輯：林建忠

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