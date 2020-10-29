【油股業績】中石油第三季扭虧淨賺400億元　單位油氣操作成本減一成

▲ 中石油上游業務勘探與生產板塊第三季經營利潤96.49億元，按季大幅扭虧。

中石油 （00857） 公布，第三季成功扭虧，純利按年大增353.6%至400.5億元（人民幣，下同），較前兩季明顯改善。若剔除管道資產重組收益，核心利潤亦達218.03億元，不過，受累於上半年疲弱的業績，中石油首三季純利仍然大幅倒退73%，僅100.67億元。

中石油指，首三季原油平均實現價格為每桶40.06美元，按年跌34.9%，其中國內實現價格41.43美元，下降32.5%。天然氣方面，天然氣平均實現價格為每千立方英尺4.61美元，下降16%。

中石油8月時預期全年油價介乎41至43美元，詳見【下一頁】

中石油首三季產油增近3%

油價低迷下，中石油嚴控成本，單位油氣操作成本下降10.7%，員工費用下降4.3%，銷售及管理費用下降7.9%。

中石油首三季生產原油7.012億桶，增長2.7%；生產可銷售天然氣3,079.8十億立方英尺，增長6.5%，其中國內生產可銷售天然氣2,907.4十億立方英尺，增長8.2%；實現油氣當量產量12.146億桶，增長4.3%。

勘探與生產板塊大幅扭虧

上游業務勘探與生產板塊第三季經營利潤96.49億元，按季大幅扭虧。期內下游煉油與化工板塊亦錄得經營利潤88.72億元，按季扭虧。

銷售板塊經營利潤人民幣79.56億元，按季升115%。天然氣與管道板塊經營利潤更大增13倍至433.35億元，主要受天然氣銷量減少、價格下降以及管道資產重組收益等因素綜合影響。

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編輯：陳韻妍