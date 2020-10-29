【香港寬頻】香港寬頻全年EBITDA增47%籌建電商平台　末期息增至0.38元、預告明年再增派近一成（第二版）

▲ 香港寬頻全年EBITDA增47% 末期息增至0.38元、周息率5.45厘

香港寬頻 （01310） 公布至8月底全年業績，除息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）按年增長47%至25.05億元，即使撇除財務報告準則更改影響，EBITDA按年增長也達32%，主要受惠於企業方案收益大增。香港寬頻宣派末期息0.38元，全年派息增至0.75元，兩者齊增7%。香港寬頻周四股價報13.76元，全年派息相當於股息率約5.45厘。

香港寬頻執行副主席楊主光稱，繼年內加派息7%後，下年度目標可以再增加派息「高單位百分比」，即增加8%至10%。

楊主光又預告，香港寬頻正籌備自家電子商貿平台，預料最快一個月可以再向外公布更多詳情。他表示，平台產品不止電訊產品，並會以薄利多銷方式為用戶增值。

列帳盈利跌55% 由累收購後無形資產攤銷

以列帳基準計，由於收購WTT、HKBN JOS產生無形資產攤銷大增1.15倍至6.09億元，另外公司清償優先票據錄虧損，列帳盈利按年跌55%至9660萬元。經調整後利潤就增12%至6億元。

香港寬頻年內收益按年大增85%至94.5億元，企業方案業務收益增逾一倍，企業方案相關產品新貢獻18億元收益，香港寬頻解釋，WTT、HKBN JOS分別貢獻全年和8個半月經營業績。

住宅業務方面，香港寬頻年內收益微跌1%至24.47億元；商品業務收入就升58%至4.91億元。

（第二版加入楊主光記者會內容）

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編輯：麥德銘