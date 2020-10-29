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1996年《通信規範法》被重新檢視 或會嚴重影響Twitter 與Facebook等社交媒體

環球政經 16:45 2020/10/29

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美國一條於1996年通過的法例最近被人們重新檢視，甚至要求廢除或重寫這條法規例，這或會使Facebook 、Twitter 與Youtube等網絡產業及社交媒體面臨崩潰，或從另一方向想，這會令整個行業的生態結構徹底改變。

抵制種族歧視 可口可樂暫停全球社交媒體廣告【下一頁

有關條例為《通信規範法》第230條，該法律令社交媒體公司可不同於報紙及出版社，不用對出版內容（網上帖子）負責，相反報社若以報紙或雜誌等傳統方式發佈内容，就必需對其出版文章内容負責。

Facebook禁止發布 否認或歪曲猶太人大屠殺內容【下一頁

有不少人對相關法律感不到滿意，認為這會令這些以網絡内容為生的企業是無忌憚，就算其内容政策或審查出現問題，甚至是偏頗言論，都不用附上法律責任，因此要求廢除或重寫該法律，令相關企業需要負上責任，繼而令它們更認真對待内容質素及認真執行審核過程。

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責任編輯：翁嘉陽

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