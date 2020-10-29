【螞蟻IPO】螞蟻將啟動回撥動制　IPO分派股份 大增至334萬手

螞蟻集團（新上市編號：06688）散戶認購反應熱烈，最新孖展金額已累計超過4,000億元，相當於超額認購125倍，甚有機會問鼎歷年來的凍資王寶座。而根據螞蟻招股書披露的回撥機制，IPO部份可供認購的股份數目，將大幅增加至1.67億股，相當於334萬手股份，一人一手不是夢。

根據螞蟻招股文件披露，若公開認購部份超額認購超過20倍的話，將把國際配售股份重新分配至公開認購，令IPO部份由原先4,176萬股新股，增加至1.67億股，即佔比由可供認購發售股份數目的2.5%調升至10%。

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以螞蟻每手50股計，IPO部份可分配的股份手數，則由原本近84萬手，增加至334萬手股份。換言之，要做到一人有一手的機會大大提升。

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至於新股凍資王的寶座，由今年9月招股上市的農夫山泉（09633）所奪得，當時錄得超購1,100倍，凍結資6,424億元，打破由中鐵建（01186）保持了12年的紀綠。

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資料顯示，中鐵建在2008年招股時，凍資5,300多億元，而2017年上市的閱文(00772)以及2009年上市的國藥控股(01099)，亦曾錄得逾5,000億元凍資紀錄。

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記者：李兆明