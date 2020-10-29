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【ET講股通】梁耀康︰炒業績　同場加映答股環節（立即觀看）

即市財經 19:00 2020/10/29

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港股今日報跌，恒生指數全日跌122點，收報24586點，大市成交1,331億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，隔晚美股大瀉，港股是日表現是相對較佳。

緊盯今晚美股  大型科企放榜

美股道指失守雙頂頸綫，跌943點，收報26519點，量度跌幅目標可達23912點，主因美國總統選舉不明朗，憂慮兩位候選人得票相近，引發動盪。

若拜登當選，或上調稅率，引發資金率先獲利，引致美股大跌。

另外，多隻美國大型科企今晚公布業績，若然無助帶領股市反彈，投資者宜審慎。

港股宜保住今日低位

港股方面，恒指裂口失守上升軌，即使低開高走呈大陽燭，若然失守今日低位，後市恐出現較明顯跌幅。

中港股走勢相對較佳，主因：

1.螞蟻集團 （06688） 上市，資金流入中港股；

2.內地五中全會剛結束，或有利好政策出台，但要小心會後維穩力量或消失。

平保短綫78.5元止蝕  70元可撈

個股方面，國壽 （02628） 業績稍遜，上季新業務價值按年跌7%，明顯較首兩季回落。

國壽股價跌3%，收報17.56元，若失守前浪底約17元，短綫宜走貨；下一級支持則看14.8元。

平保 （02318） 跌1.8%至80.5元，早前公布的業績亦非理想。股價支持看78.5元，若失守，短綫宜止蝕。

兩股比較，平保長綫投資價值高於國壽，70元水平可分批吸納。

比亞迪若守穩上升軌  可續持有

比亞迪 （01211） 今日將放榜，憧憬受惠新能源政策，近日股價造好，今日再升5%至156.6元。後市只要守穩上升軌，則可續持有；若失守，短綫宜沽貨獲利。

物管股造好，碧桂園服務 （06098） 升6.4%至49.1元，突破短期下降軌。惟需留意，在內地政策打壓內房股下，物管股只宜揀龍頭股。物管股受捧，或與市場資金避險有關。

【「ET講股通」問股環節，包括︰金蝶、思摩爾、海信家電、中興通訊︰立即觀看

欄名 : ET講股通

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