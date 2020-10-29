【電盈重組】電盈傳分拆VIU 美國上市　集資2億美元

▲ 李澤楷年內積極重整旗下資產項目

電訊盈科 （00008） 年內重整媒體業務資產，繼8月宣布以19.5億元代價將Now TV業務授予香港電訊 （06823） ，外電引述消息指，電訊盈科考慮分拆OTT影視娛樂和音樂部門「Viu International」到美國上市，集資額料約2億美元（約15.5億美元），最快年內上市。

電訊盈科未評論有關傳聞。電訊盈科於8月表示，正積極評估各種政策選擇，支持PCCW OTT持續增長，包括尋求PCCW OTT獨立上市或通過策略夥伴對PCCW OTT作出額外投資，進一步向PCCW OTT引入第三方融資。

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編輯：麥德銘