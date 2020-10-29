【旅遊氣泡】香港與新加坡下月實施「旅遊氣泡」　當地42個景點已重開

▲ 為重新迎接旅客做好準備，新加坡藉推出不同措施。

香港將於下月起與新加坡組成「旅遊氣泡」。為重新迎接旅客做好準備，新加坡藉推出不同措施，多方面提高衛生標準，以增加消費者信心。

事實上，新加坡自今年2月起已推出「SG Clean」品質標準認證標章，以確保該場所符合衛生標準。當地旅遊局指，至今已認證超過25000個獨立場所，涵蓋零售、餐飲、持牌酒店、旅遊景點等15個類別。此目的在於長遠地提高國家衛生標準，為個人營運商提供衛生指引，從而增強消費者信心。

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隨著社區病例持續下降，新加坡由7月起分階段重開景點及旅遊設施，已重開旅遊景點有42個、酒店223間及738個旅行團行程。不過要留意，大部分景點的客容量均不得於同一時間超過50%，而現時重開的部分景點，如濱海灣花園（Gardens by the Bay）設計了手機應用程式讓遊客提前預約購票及了解參觀安排；入場時間亦以時段安排，以保持足夠社交距離。

至於當地導賞團包括步行遊覽、單車遊和划艇等，則在11月1日起允許最多20人、以每小組最多5人同時進行，而每組活動不可超過8小時。

記者：蘇穎琪