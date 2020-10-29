【大行報告】經濟衰退都唔怕　花旗：一成人認為現時是極好置業時機

花旗銀行公布第三季市民置業意向調查，研究疫情如何影響市民置業意向。調查發現，今年首三季，約一成受訪者認為，現時是置業好時機，人數是有紀錄以來最高。該行按調查結果推算，上季有近50萬人於受訪前一個月內參觀樓盤，人數是2013年以來最多，雖然今季數字回落至近40萬人，但仍比上年同期高出五成多，反映不少市民都有付諸行動，計劃置業。

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調查又發現，疫情嚴重與否，影響市民對樓價的看法，年初疫情爆發時，有57%受訪者認為，樓價將於未來一年下跌，其後疫情於第二季回穩，相關數字回落至33%。及至第三季，疫情持續反覆，多了受訪者看淡樓市，有43%人認為，樓價於未來一年下跌，比率雖然上升，惟情況仍比第一季好。這或多或少反映市民開始消化有關消息。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊解釋說﹕「調查結果顯示，樓市氣氛隨着疫情發展反覆變化，市民在第二季開始重拾置業信心，至第三季疫情反彈而變得較為謹慎，但仍有不少人認為是置業好時機，更見有為數不少的市民參觀樓盤，反映累積的置業需求仍有待釋放。我們建議有意置業的市民全面評估個人的財務狀況，選擇最能切合個人所需的按揭計劃。」

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