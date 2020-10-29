  • 26°C
香港時間 : 20201029日 (四) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】經濟衰退都唔怕　花旗：一成人認為現時是極好置業時機

股樓投資 17:09 2020/10/29

分享：

花旗銀行公布第三季市民置業意向調查，研究疫情如何影響市民置業意向。調查發現，今年首三季，約一成受訪者認為，現時是置業好時機，人數是有紀錄以來最高。該行按調查結果推算，上季有近50萬人於受訪前一個月內參觀樓盤，人數是2013年以來最多，雖然今季數字回落至近40萬人，但仍比上年同期高出五成多，反映不少市民都有付諸行動，計劃置業。 

【樓市熱話】樓價高處不勝寒　網民列舉97樓市泡沫 3大相同之處【下一頁

調查又發現，疫情嚴重與否，影響市民對樓價的看法，年初疫情爆發時，有57%受訪者認為，樓價將於未來一年下跌，其後疫情於第二季回穩，相關數字回落至33%。及至第三季，疫情持續反覆，多了受訪者看淡樓市，有43%人認為，樓價於未來一年下跌，比率雖然上升，惟情況仍比第一季好。這或多或少反映市民開始消化有關消息。 

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊解釋說﹕「調查結果顯示，樓市氣氛隨着疫情發展反覆變化，市民在第二季開始重拾置業信心，至第三季疫情反彈而變得較為謹慎，但仍有不少人認為是置業好時機，更見有為數不少的市民參觀樓盤，反映累積的置業需求仍有待釋放。我們建議有意置業的市民全面評估個人的財務狀況，選擇最能切合個人所需的按揭計劃。」 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【國泰裁員】泰籍機組人員睇淡前景　沽港樓套現　回國享新生活
2020/10/23
【國泰裁員】泰籍機組人員睇淡前景　沽港樓套現　回國享新生活
【買樓理財】樓都唔睇　照花逾千萬入市　業主用乜吸引買家？
2020/10/27
【買樓理財】樓都唔睇　照花逾千萬入市　業主用乜吸引買家？
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
2020/10/28
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市熱話】樓價高處不勝寒　網民列舉97樓市泡沫 3大相同之處
2020/10/27
【樓市熱話】樓價高處不勝寒　網民列舉97樓市泡沫 3大相同之處
大行報告 樓價 花旗銀行

上一篇文章

LVMH傳同意 降價逾2%收購Tiffany

下一篇文章

科學方法找出最恐怖電影 今個萬聖節家中仍能驚心動魄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【新股IPO】螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO
【螞蟻IPO】螞蟻6688招股與iBond撞期點算好？　2專家教路認購攻略
【螞蟻IPO】螞蟻6688招股與iBond撞期點算好？　2專家教路認購攻略
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688每手50股盼人人有份？　專家：料可做到！
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知
【螞蟻IPO】螞蟻集團招股上市在即 三大業務你要知