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南韓前總統李明博涉貪案　被判17年有期徒刑

環球政經 18:07 2020/10/29

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前總統李明博涉貪案於周四健（29日）接受終審，最高法院維持二審裁決，李明博被判17年有期徒刑，並罰款130億韓元，以及追究犯罪所得的57.8億韓元。

1996年《通信規範法》被重新檢視 或會嚴重影響Twitter 與Facebook等社交媒體:【下一頁

據《韓聯社》報道，李明博於2018年4月，被檢方以貪污受賄、濫用職權、逃稅等16項罪名起訴；在一審中，李明博被判有期徒刑15年，罰款130億韓元，以及追究犯罪所得的逾80億韓元。一審認定，李明博侵吞DAS的349億韓元資金，並貪污163億韓元。在二審過程中，李明博被要求加刑兩年，保釋資格亦被取消，當庭被捕，但在6天後暫昤獲釋。

是次過程中，大法院駁回李明博上訴，並維持二審判決，同時被撤銷保釋令。

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責任編輯：黎淑雯

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