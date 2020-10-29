【螞蟻IPO】螞蟻上市開啟「造富盛宴」　帶挈杭州樓價直綫飆升

▲ 內地傳媒以招股書披露的員工總數約1.7萬人計算，料上市之舉可令人均可攤分到826.47萬元人民幣財富

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上市搶盡風頭，螞蟻IPO招股反應熱烈，內地傳媒更報道，螞蟻上市不但助員工身家急漲，螞蟻IPO前後的連串舉動更帶挈了杭州樓價，令杭州樓市「直綫飆升」，其中樓價走勢一向落後的杭州之江地區，已搖身一變成為黃金地段。內地傳媒解釋，螞蟻IPO「A+H」股上市前夕，以26.99億元人民幣競得一幅杭州地塊，成當地樓市催化劑。

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螞蟻上述買入的地皮位於杭州西湖區之江的中部臨江區域，出讓面積為20.78萬平方米，為商業用地，建築面積51.95萬平方米。內地傳媒報道，9月初買地傳聞流出開始，距離螞蟻地塊約3到4公里的二手樓價便見上漲，一般面積100平方米的房子至少漲了「六七十萬（人民幣）」，個別單位更漲價一百多萬（人民幣）。

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有地產經紀形容，該區樓價「最近尤其漲得厲害」，二手樓每平方米價格達5萬至6萬元人民幣，相比之下，整個杭州最新的二手樓每平方米價格僅約2.75萬元人民幣。

外界視螞蟻近來一連串舉動為開啟「造富盛宴」，除了上述收購土地，內地傳媒更引知情人士稱，螞蟻上市令「包括運營、客服等許多員工，都較早享受到了螞蟻快速成長紅利，目前都有數千萬乃至上億身家」。

螞蟻上市令馬雲朋友圈趙薇等身家暴漲，可見【下一頁】

內地傳媒以招股書披露的員工總數約1.7萬人計算，料人均可攤分到826.47萬元人民幣財富，按照杭州二手樓平均價格計算，螞蟻人均可在杭州「買一套283平米的大平層」。

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編輯：莫亦熙