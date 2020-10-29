信和夥平安智慧城市推創新計劃「城慧」　為房地產行業提供創新技術解決方案

▲ 信和集團與平安智慧城市推出的「城慧」，即日起至2021年1月初接受申請。

信和置業 （00083） 母公司信和集團與平安智慧城市宣佈，推出專注於房地產科技的企業創新計劃「城慧」，旨在於大灣區培育具潛力的科技企業，為房地產行業提供更多創新技術解決方案。

「城慧」將由平安科技創新中心團隊營運，第一期計劃將於2021年2月展開，並邀請4至8家房地產科技企業參與。為期5個月的計劃中，入選企業將參加一連串的培訓和工作坊，了解信和集團的創科生態系統，開發試驗原型和進行概念驗證測試，並在實際場景中測試和優化他們的解決方案。

申請企業需符合下列條件：（1）有志於進入大灣區市場或已於大灣區營運業務、（2） 具發展前景的產品和服務；（3）在大灣區已有客戶和業務；（4）具清晰的商業模式；（5）擁有銷售、工程設計和運營能力。

「城慧」由即日起至2021年1月初接受申請。大灣區的科技企業如有興趣，可將計劃書發送至bp@propxtech.com。

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編輯：陳韻妍