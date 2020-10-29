【遙距工作＋有薪假】讓員工感恩節休息　Facebook全球員工額外加3天有薪假

▲ 雖然全球大部分的Facebook員工依然正實行遙距辦公抗疫，但是行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）最新還宣布，將讓美國全體員工在感恩節（Thanksgiving Day）當周可以放足一周有薪假，其他地區則享有三日有薪假。

新冠肺炎疫情改變了不少企業打工仔的工作模式，科企如Facebook早前就宣布開放公司遙距工作職位，預計5至10年內一半員工將為遙距工作職位，大力推動Home office政策。雖然全球大部分的Facebook員工依然正實行遙距辦公抗疫，但是行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）最新還宣布，將讓美國全體員工在感恩節（Thanksgiving Day）當周可以放足一周有薪假。

美國感恩節在11月最後一個星期四（今年為26日）慶祝，美國打工仔一般會由星期四至星期日，連續放假4天，而據朱克伯格向員工們發放的通告，全球Facebook員工今次可在11月23日至25日享有額外休假，換言之，美國員工可以放假一整個星期，而其他沒有感恩節假期的地區同樣亦受惠，惟因團隊與地區有可能安排別的日子休假。

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打工仔在家工作（WFH）成全球企業採用的新對策模式，是疫情下的新常態，惟近日亦有不少調查指出，這種工作模式看似比打工仔於辦公室工作更自由，不過可能因為令他們的工作與生活難以區分。打工仔隨時面臨未能兼顧家庭，加上作息時間變得模糊的困境。

而朱克伯格表示，今次讓全球員工在感恩節放有薪假的決定，是想盡可能讓員工們稍作休息、好好充電，為「年終衝刺」備戰。

事實上，Facebook目前面對不少內憂外患，包括對外面臨反壟斷調查以及涉嫌干預政治的訴訟，內部則充斥著員工質疑公司價值觀的氛圍。未知今次放有薪假，能否成功為員工們在面對疫情下的新挑戰環境期間鼓勵，有效提升員工士氣。

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責任編輯：張寶燕