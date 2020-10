【美國大選】《紐約郵報》Twitter賬戶未解封 轟科技勒索權力超乎想像

▲ 《紐約郵報》(New York Post)社論版編輯艾哈邁里斥Twitter刪除帖文如科技勒索。

美國大選下周二(11月3日)舉行,美媒早前爆民主黨總統候選人拜登醜聞,多個社交媒體限制用戶分享該則新聞。參議院周三(28日)就社交媒體言論自由,以及這些平台對大選的影響舉行聽證會,Twitter行政總裁多爾西(Jack Dorsey)是共和黨的主要攻擊對象,狠批其「選擇性審查」(selective censorship)。參議員克魯茲(Ted Cruz)以會上一再追問,為何Twitter仍然封鎖相關媒體的賬戶。

《紐約郵報》(New York Post)社論版編輯艾哈邁里(Sohrab Ahmari)接受霍士新聞斥指,Twitter在沒有證據下刪除帖文;又批評Facebook、Twitter等擁有的權力是「不負責任的」(unaccountable),指出這些社交媒體平台「擁有的控制權比想像中更多」(too much control over what we see and what we think)。

他澄清關於拜登醜聞的報道指出,拜登或亨特拜登都沒否認電子郵件的真實性和該手提電腦的所有權。報道中也有消息來源可證明報道真實性。

兩周前,Twitter一度禁止用戶分享拜登醜聞,被指摘Twitter干預選舉及打擊新聞自由。事後多爾西承認,禁止用戶分享該新聞是「錯誤的」,後來已作修正。

在聽證會上,參議員克魯茲(Ted Cruz)一再追問為何《紐約郵報》的Twitter賬戶仍被封鎖。多爾西解釋,現時《紐約郵報》可登錄賬戶,先刪除原先被標籤的帖文,即可發布新帖文,即使內容跟當初被標籤的帖文一樣,也可照樣通過。

艾哈邁里表示:

「這聽起來像是高科技敲詐,我們彷彿正被勒索,就像以往黑幫老大勒索別人那樣。」("I say that sounds like high-tech racketeering. We’re being blackmailed the way an old mob boss would do.")

