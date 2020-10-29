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【美國大選】《紐約郵報》Twitter賬戶未解封 轟科技勒索權力超乎想像

環球社會熱點 16:06 2020/10/29

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《紐約郵報》（New York Post）社論版編輯艾哈邁里斥Twitter刪除帖文如科技勒索。

美國大選下周二（11月3日）舉行，美媒早前爆民主黨總統候選人拜登醜聞，多個社交媒體限制用戶分享該則新聞。參議院周三（28日）就社交媒體言論自由，以及這些平台對大選的影響舉行聽證會，Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）是共和黨的主要攻擊對象，狠批其「選擇性審查」（selective censorship）。參議員克魯茲（Ted Cruz）以會上一再追問，為何Twitter仍然封鎖相關媒體的賬戶。

《紐約郵報》（New York Post）社論版編輯艾哈邁里（Sohrab Ahmari）接受霍士新聞斥指，Twitter在沒有證據下刪除帖文；又批評Facebook、Twitter等擁有的權力是「不負責任的」（unaccountable），指出這些社交媒體平台「擁有的控制權比想像中更多」（too much control over what we see and what we think）。

他澄清關於拜登醜聞的報道指出，拜登或亨特拜登都沒否認電子郵件的真實性和該手提電腦的所有權。報道中也有消息來源可證明報道真實性。

【美國大選】聽證會離題離地 關注僅2成人用的Twitter【下一頁】

兩周前，Twitter一度禁止用戶分享拜登醜聞，被指摘Twitter干預選舉及打擊新聞自由。事後多爾西承認，禁止用戶分享該新聞是「錯誤的」，後來已作修正。

在聽證會上，參議員克魯茲（Ted Cruz）一再追問為何《紐約郵報》的Twitter賬戶仍被封鎖。多爾西解釋，現時《紐約郵報》可登錄賬戶，先刪除原先被標籤的帖文，即可發布新帖文，即使內容跟當初被標籤的帖文一樣，也可照樣通過。

艾哈邁里表示：

「這聽起來像是高科技敲詐，我們彷彿正被勒索，就像以往黑幫老大勒索別人那樣。」（"I say that sounds like high-tech racketeering. We’re being blackmailed the way an old mob boss would do."）

【美國大選】社交媒體或不再言論免責 兩黨同意修例【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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