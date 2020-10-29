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【新股IPO】世茂服務、合景悠活暗盤潛水　一手蝕逾千元（不斷更新）

即市財經 17:49 2020/10/29

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世茂服務及合景悠活暗盤。

世茂服務（新上市編號：00873 ）及合景悠活  （新上市編號：03913）  暗盤潛水，世茂服務最多跌兩成，約蝕逾3千元，合景悠活最多跌約3成，一手蝕逾2千元。股份其後跌幅收窄。

世茂服務暗盤

  最新報 跌幅 一手蝕
富途 15.22 -8.3% -1380
耀才 15.6 -6.0% -1000
輝立 15.56 -6.3% -1040

世茂服務高低位

券商 最高位 變幅 一手賺蝕 最低位 跌幅 一手蝕
富途 16.1 -3% -500 13.2 -20.5% -3400
耀才 17.2 +3.6% +600 13 -21.7% -3600
輝立 15.9 -4.2% -700 13.02 -21.6% -3580

合景悠活暗盤

  最新報 變幅 一手蝕
富途 6.25 -20.8% -1640
耀才 6.24 -20.9% -1650
輝立 6.29 -20.3% -1600

合景悠活高低位

券商 最高位 跌幅 一手蝕 最低位 跌幅 一手蝕
富途 7 -11.3% -890 5.66 -28.3% -2230
耀才 6.32 -19.9% -1570 5 -36.6% -2890
輝立 6.7 -15.1% -1190 5.3 -32.8% -2590

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