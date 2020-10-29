【新股IPO】世茂服務、合景悠活暗盤潛水　一手蝕逾千元（不斷更新）

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恒指期結日跌122點 美團升逾6%創新高挑戰300關
世茂服務（新上市編號：00873 ）及合景悠活 （新上市編號：03913） 暗盤潛水，世茂服務最多跌兩成，約蝕逾3千元，合景悠活最多跌約3成，一手蝕逾2千元。股份其後跌幅收窄。
世茂服務暗盤
|最新報
|跌幅
|一手蝕
|富途
|15.22
|-8.3%
|-1380
|耀才
|15.6
|-6.0%
|-1000
|輝立
|15.56
|-6.3%
|-1040
世茂服務高低位
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺蝕
|最低位
|跌幅
|一手蝕
|富途
|16.1
|-3%
|-500
|13.2
|-20.5%
|-3400
|耀才
|17.2
|+3.6%
|+600
|13
|-21.7%
|-3600
|輝立
|15.9
|-4.2%
|-700
|13.02
|-21.6%
|-3580
合景悠活暗盤
|最新報
|變幅
|一手蝕
|富途
|6.25
|-20.8%
|-1640
|耀才
|6.24
|-20.9%
|-1650
|輝立
|6.29
|-20.3%
|-1600
合景悠活高低位
|券商
|最高位
|跌幅
|一手蝕
|最低位
|跌幅
|一手蝕
|富途
|7
|-11.3%
|-890
|5.66
|-28.3%
|-2230
|耀才
|6.32
|-19.9%
|-1570
|5
|-36.6%
|-2890
|輝立
|6.7
|-15.1%
|-1190
|5.3
|-32.8%
|-2590
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