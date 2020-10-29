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【新股IPO】世茂服務、合景悠活暗盤潛水　一手分別蝕2300元及1940元（不斷更新）

即市財經 16:32 2020/10/29

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世茂服務及合景悠活暗盤。

世茂服務（新上市編號：00873 ）及合景悠活 （新上市編號：03913） 暗盤潛水，於富途暗盤，世茂服務暗盤報價14.3元，較招股價16.6元低12.41%，不計手續費，一手蝕2300元；合景悠活暗盤報價5.95元，較招股價7.89元低24.6%，不計手續費，一手蝕1940元。

世茂服務873暗盤
券商 最高位 升/跌幅 一手蝕 最低位 跌幅 一手賺／蝕
富途 16.1元 -3% -500元 13.2元 -20.5% -3400元
耀才 17.2元 +3.6% +600元 13元 -21.7% -3600元
輝立 14.74元 -11.2% -1860元 13.02元 -21.6% -3580元

 

合景悠活3913暗盤
券商 最高位 升／跌幅 一手賺／蝕 最低位 升／跌幅 一手賺／蝕
富途 7元 -11.3% -890元 5.66元 -28.3% -2230元
耀才 6.3元 -20.2% -1590元 5元 -36.6% -2890元
輝立 6.7元 15.1% -1190元 5.3元 -32.8% -2590元

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