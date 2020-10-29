【新股IPO】世茂服務、合景悠活暗盤潛水　一手分別蝕2300元及1940元（不斷更新）

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【港股市況】恒生指數跌122點 美團升逾6%創新高試300大關（不斷更新）
世茂服務（新上市編號：00873 ）及合景悠活 （新上市編號：03913） 暗盤潛水，於富途暗盤，世茂服務暗盤報價14.3元，較招股價16.6元低12.41%，不計手續費，一手蝕2300元；合景悠活暗盤報價5.95元，較招股價7.89元低24.6%，不計手續費，一手蝕1940元。
|世茂服務873暗盤
|券商
|最高位
|升/跌幅
|一手蝕
|最低位
|跌幅
|一手賺／蝕
|富途
|16.1元
|-3%
|-500元
|13.2元
|-20.5%
|-3400元
|耀才
|17.2元
|+3.6%
|+600元
|13元
|-21.7%
|-3600元
|輝立
|14.74元
|-11.2%
|-1860元
|13.02元
|-21.6%
|-3580元
|合景悠活3913暗盤
|券商
|最高位
|升／跌幅
|一手賺／蝕
|最低位
|升／跌幅
|一手賺／蝕
|富途
|7元
|-11.3%
|-890元
|5.66元
|-28.3%
|-2230元
|耀才
|6.3元
|-20.2%
|-1590元
|5元
|-36.6%
|-2890元
|輝立
|6.7元
|15.1%
|-1190元
|5.3元
|-32.8%
|-2590元
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