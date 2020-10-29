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LVMH傳同意 降價逾2%收購Tiffany

環球政經 17:38 2020/10/29

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外電引述消息人士報導，美國高級珠寶品牌 Tiffany（美：TIF）接受法國奢侈品牌集團 LVMH下調收購作價。新條款下，LVMH將以每股131.5美元作價收購Tiffany，較原定收購價每股135美元下調2.6%。按新收購價計，股權價值約為158億美元（約1224億港元）。Tiffany亦將向股東派發每股0.58美元股息。

【5G發展】中國5G商用一周年　全國累建5G基站69萬個　基本覆蓋地級市  詳情請看[下一頁]

有指Tiffany董事會在周三通過有關條款，但仍有待股東表決。另外，是次收購已獲歐盟委員會批准，料可在1月內完成交易。

【港股追蹤】投資美團獲利 百勝中國第三季純利升近一倍 詳情請看[下一頁]

是次併購可謂是一波三折，LVMH 早在去年11月宣佈以162億美元（約1255億港元）收購 Tiffany，但今年9月卻單方面宣布終止交易，最終兩間公司各自告上法庭。Tiffany 在美國提訴 LVMH 故意拖慢收購程序，又威脅降低作價，要求法院頒令 LVMH 按協議完成交易，其後LVMH又反訴 Tiffany在疫情期間管理不善。

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撰文 : 趙家盈
陳青儀

Tiffany & Co.（美：TIF） 經濟

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