【iPhone12】大摩：iPhone 12產量加快？空氣質素是關鍵

▲ 大摩指，空氣質素下降，間接反映了iPhone 12產量正在增加。

蘋果公司（美：AAPL）iPhone 12銷情較市場預期理想，券商摩根士丹利指，要了解蘋果設備的生產情況，可參考該行正在追蹤的中國城市空氣質素指標，而空氣質素下降，間接反映了iPhone 12產量正在增加。

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大摩指，二氧化氮水平一般為工業活動的指標，該行透過跟隨二氧化氮情況，觀察蘋果製造商在內地四大基地的空氣質素情況。

大摩稱，從蘋果製造商夥伴主要生產基地、被譽為「iPhone之城」的鄭州空氣質素數據顯示，當地工業活動上升，相信與iPhone 12生產加快有關。截至10月26日，鄭州的工業活動升至近期新高，但較歷史數據遲了一個月，與iPhone 12生產延期脗合。

現時iPhone 12 Pro交貨日期延後，反映市場需求較預期理想，而傳統上iPhone付運強勁，蘋果股價便會跑贏。截至10月27日，蘋果在全球510間分店中，已有487間（95%）重開，為疫情以來最多分店營業，當中主要由於美國多家分店重開。

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