【宏觀術數@iM網欄】匯豐銀行獅子開光日課

上兩期介紹過幾種風水擇日方式，包括「建除家」、「干支五行」及「天星擇日」等等，剛好上周10 月22日匯豐銀行香港總行門前的銅獅「史提芬」及「施迪」完成復修，解封重新亮相，並由匯豐銀行御用風水師龍景銓師傳及集團高層主持以珠砂點睛的重光儀式，正好作為有趣的實踐案，以前兩期介紹過的方法分析一下。

根據媒體報導，龍師傳曾透露，匯豐總行的位置處於太平山其中一條龍脈的穴位，屬於「倒騎龍」格局，風水相當好 對住皇后像皮廣場一邊屬於匯豐總行後門，未填海前前面無阻擋，屬「海光入煞」，要擺兩隻銅獅子「擋煞」。

匯豐自1985年落成，86年正式啟用後，多年來縱使有起伏，仍為國際舉足輕重的銀行，風水上自有過人之處，佈局值得討論的地方不少，今期則會先集中討論一下是次祈福的日課。

很多風水師傳擇吉時也考慮多於一種方式，所謂「條條大路通羅馬」有效應便成。就如醫藥方式可以有西醫、中醫、針灸或藏藥，都可以治標治本的。

日課當日為10月22日農曆九月初六日午時，如果依前兩期所介紹的「建除法」屬於建日，，即日支和月令相同的一天，一般利於新開始及長久發展使用。

進一步以八字五行來看，當日戊戌為「魁罡日」，屬於威武肅殺的日柱，用於獅子等鎮壓凶煞之物，亦算合適的，惟日課須能足以化煞為權，就反而可以獲益的。再看八字內除了年柱庚子屬金水外，其餘五行均屬火和土，並且半合火局，日元又坐於火庫（代表大量的火）屬於火土略重的日課。注意日課所用時辰午時和流年年支相沖，屬於歲破時，僅適宜用於破舊立新，變革等事情，並容易有先壞後好的情況。

同時，亦可留意日課相當符合玄空大卦日課選擇原則的。玄空五行一六共宗，卦運又全部合十，並且能配合坐向的卦運，是不錯的一個日課，估計此配合應非巧合而是精心計算。

▲ 匯豐日課資料

最後，我們參考重點為天星擇日法。上期提及天星擇日最簡捷便是能藉日、月兩顆主星吉照的力量去催旺化煞，並以「太陽主貴，太陰主富」作選擇。此日課便正好是太陰星（月）和木星吉星守命宮及用事星宮。太陰主財富增益，木星利信譽，對銀行、保險等業務均有利。

至於太陽星，當日農曆九月初六日正好在霜降前一天進行儀式，九月初七日太陽星便進入新的星座，過宮東方卯宮（天蝎座）。當天則仍算在辰宮（天秤座），雖然不是用事方位，仍有間接的吉利影響。並且選用的吉時為午時中午，太陽星正到大廈坐方，為太陽、太陰吉照的日課。

那麼吉課會否對股價低迷的匯豐有幫補呢？

按日課計算，短期對業務及股價應有幫助的，長期則依風水來看。

依據玄空風水，大樓屬於七運建築，大廈門牌在皇后大道一面，算是坐北向南（風水上稱作癸山丁向）的建築物，大格局以太平山在南，北面朝海。由於多年來中環填海發展，實際上矩離海平線越來越遠。幸而皇后像廣場水池亦為真水稍有補益，但亦難免獲利不如往日之豐厚。

明年有吉星到門，整體來說應比今年為佳。但須留意匯豐北面向海，此方位大忌動土及必須見水，過往中環大動土，以至上次銅獅被損，都對企業及股價做成不利。明年飛星二黑到北方，二黑卦象為主母，現時銀行一姐為女性，讀者們途經中環可特別留意是匯豐至維港間或皇后像廣場水池如有動土，均會做成人事變動栽圓等，業務也多受影響。

▲ 匯豐總行大廈

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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