【靈感特薄時@iM網欄】 街知巷聞廣告歌 唱得好都會唱出禍

廣告創作總是千變萬化，別以為來來去去都是度橋寫文案砌畫面，又或編故事執圖出IG，假如大家將「廣告創作」這一動名詞的概念拉闊點，宏觀地看，將之看成一門銷售的藝術，只要製成品能讓人留下深刻形象，成功於市場上製造聲音，那麼種種形式的呈現方法，都可以成為廣告的載體，誰理會看的是一條廣告片、一個social post又或一場載歌載舞的實時現場表演？



以畫面文字吸引眼球，以聲音對白捕捉耳朵，從不同感官入鍥，往往是加深觀眾印象的不二法門，所以網上廣告大都提醒你「開聲睇」，此舉絕不只令影片視頻更精彩，更重要是提升廣告成效，更大機會地讓你的心動，轉化為實實在在的消費行動！而甚少談及的廣告配樂，往往都是廣告創作要顧及的一部分，一則廣告若加上扣人心弦的背景音樂或歌曲，隨時可化身為縮時的史詩式電影，但功夫絕對不比電影配樂輕易。

說的，不是我們要懂得作曲，而是作曲人需配合廣告片長，於極短時間內，完整呈現起承轉合，由序曲醞釀至結尾再現部，更甚者要於高潮迭起盪氣迴腸之際，加入客戶要求的反高潮效果，同時希望節奏要新世代得來不要電子感，音樂要透明一點和濃一點……以上提及的，能難倒我們和作曲人嗎？不，當中需摸索的，不外乎猜透客戶對透明一點和濃一點的含義，猜中的話，應該不用工作至凌晨一點。

▲ N年前廣告歌玩法，將歌曲、廣告、MV三位一體，人紅歌紅廣告紅，宣傳效果一時無兩。

既然聲音的效用，有目共睹有耳其鳴，廣告創作人很多時便一不做二不休，索性由頭至尾，以歌曲傳情，引發你共鳴，此時此刻，有誰仲型？

以歌入片，成功案例比比皆是：純屬廣告歌的維他「如果太多牛奶味 …」 、咀香園「大三巴觀音像媽閣廟，景致真優美…」 ，唱至街知巷聞，更帶著一分親切感；又或流行曲廣告歌兩用，由原唱演繹的和記電訊系列「你這剎那在何方…」、「用最孤獨的心，換最溫柔的愛…」，及後的長實樓盤「See me fly, I’m proud of fly up high…」、港鐵合併的「今天我共你可並肩上路，再無限遠都可碰到…」，到經典的檸檬茶「如陽光，你將痴心亮起…」，旋律奏起，廣告畫面隨即歷歷在目，歌曲、廣告和MV三位一體，威力遠勝萬佛朝宗！

▲ 能令人一聽到旋律，便聯想到廣告內容和品牌，絕對是每首廣告歌的目標！

最後不能不提，是早年100毛玩得出神入化，令一眾品牌趨之若鶩，令大小廣告公司爭相仿效的改編歌詞大法！雖然絕非新玩意，但過癮在以原唱歌手翻唱改編內容。老實說，舊曲新詞多不會難倒文案寫手，但將Hard Sell內容寫入歌詞，並將之成為廣告片的主軸，除非創意概念想傳遞的信息，是以新方式演繹傳統事，又或純粹主打搞笑詼諧，提升傳閱度點播率，否則一如以水果入饌，稍一不慎執行，眼高手低，翻船機率幾近百分百。不幸成為坊間笑話，就算不招同行誤會，以為創作力不足因而以歌遮醜，亦隨時給人戇做認真事之感，若再經媒體略略加持助燃，配合多個渠道不停無限Loop，歌曲盡顯洗腦魔性，關公出場事小，惹人發癲事大，直接挑戰消費者對品牌的喜愛度，同時考驗演唱者的樂壇認受性。

▲ 能唱得街知巷聞，又不惹人反感，就連阿Lam 都做不到。

歷史早就印證過市場對廣告的反應，隨時拖跨藝人星途，除非是老早成名的實力派，如阿Lam般可以頂住劣評，處之泰然穩如泰山，又或如家燕姐般爆衫RapTalk後，依然不聞不問聞風不動，否則就會出現十數年前「𠽌𠽌𠽌」系列播放後的情況，即使品牌於今天銷聲匿跡，那位主角經已All 離The Fool阿彌陀佛重回正軌，但偶爾仍會被人翻舊賬笑一世。



補戴頭盔，本人自恃曾「勇奪」某頒獎禮之廣告歌曲獎項，稍作分享，望客戶、前輩及同仁不喜勿插。

作者_TwoWind簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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