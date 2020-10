【靈感特薄時@iM網欄】 街知巷聞廣告歌 唱得好都會唱出禍

廣告創作總是千變萬化,別以為來來去去都是度橋寫文案砌畫面,又或編故事執圖出IG,假如大家將「廣告創作」這一動名詞的概念拉闊點,宏觀地看,將之看成一門銷售的藝術,只要製成品能讓人留下深刻形象,成功於市場上製造聲音,那麼種種形式的呈現方法,都可以成為廣告的載體,誰理會看的是一條廣告片、一個social post又或一場載歌載舞的實時現場表演?



以畫面文字吸引眼球,以聲音對白捕捉耳朵,從不同感官入鍥,往往是加深觀眾印象的不二法門,所以網上廣告大都提醒你「開聲睇」,此舉絕不只令影片視頻更精彩,更重要是提升廣告成效,更大機會地讓你的心動,轉化為實實在在的消費行動!而甚少談及的廣告配樂,往往都是廣告創作要顧及的一部分,一則廣告若加上扣人心弦的背景音樂或歌曲,隨時可化身為縮時的史詩式電影,但功夫絕對不比電影配樂輕易。

說的,不是我們要懂得作曲,而是作曲人需配合廣告片長,於極短時間內,完整呈現起承轉合,由序曲醞釀至結尾再現部,更甚者要於高潮迭起盪氣迴腸之際,加入客戶要求的反高潮效果,同時希望節奏要新世代得來不要電子感,音樂要透明一點和濃一點……以上提及的,能難倒我們和作曲人嗎?不,當中需摸索的,不外乎猜透客戶對透明一點和濃一點的含義,猜中的話,應該不用工作至凌晨一點。

▲ N年前廣告歌玩法,將歌曲、廣告、MV三位一體,人紅歌紅廣告紅,宣傳效果一時無兩。

既然聲音的效用,有目共睹有耳其鳴,廣告創作人很多時便一不做二不休,索性由頭至尾,以歌曲傳情,引發你共鳴,此時此刻,有誰仲型?

以歌入片,成功案例比比皆是:純屬廣告歌的維他「如果太多牛奶味 …」 、咀香園「大三巴觀音像媽閣廟,景致真優美…」 ,唱至街知巷聞,更帶著一分親切感;又或流行曲廣告歌兩用,由原唱演繹的和記電訊系列「你這剎那在何方…」、「用最孤獨的心,換最溫柔的愛…」,及後的長實樓盤「See me fly, I’m proud of fly up high…」、港鐵合併的「今天我共你可並肩上路,再無限遠都可碰到…」,到經典的檸檬茶「如陽光,你將痴心亮起…」,旋律奏起,廣告畫面隨即歷歷在目,歌曲、廣告和MV三位一體,威力遠勝萬佛朝宗!

▲ 能令人一聽到旋律,便聯想到廣告內容和品牌,絕對是每首廣告歌的目標!

最後不能不提,是早年100毛玩得出神入化,令一眾品牌趨之若鶩,令大小廣告公司爭相仿效的改編歌詞大法!雖然絕非新玩意,但過癮在以原唱歌手翻唱改編內容。老實說,舊曲新詞多不會難倒文案寫手,但將Hard Sell內容寫入歌詞,並將之成為廣告片的主軸,除非創意概念想傳遞的信息,是以新方式演繹傳統事,又或純粹主打搞笑詼諧,提升傳閱度點播率,否則一如以水果入饌,稍一不慎執行,眼高手低,翻船機率幾近百分百。不幸成為坊間笑話,就算不招同行誤會,以為創作力不足因而以歌遮醜,亦隨時給人戇做認真事之感,若再經媒體略略加持助燃,配合多個渠道不停無限Loop,歌曲盡顯洗腦魔性,關公出場事小,惹人發癲事大,直接挑戰消費者對品牌的喜愛度,同時考驗演唱者的樂壇認受性。

▲ 能唱得街知巷聞,又不惹人反感,就連阿Lam 都做不到。

歷史早就印證過市場對廣告的反應,隨時拖跨藝人星途,除非是老早成名的實力派,如阿Lam般可以頂住劣評,處之泰然穩如泰山,又或如家燕姐般爆衫RapTalk後,依然不聞不問聞風不動,否則就會出現十數年前「𠽌𠽌𠽌」系列播放後的情況,即使品牌於今天銷聲匿跡,那位主角經已All 離The Fool阿彌陀佛重回正軌,但偶爾仍會被人翻舊賬笑一世。



補戴頭盔,本人自恃曾「勇奪」某頒獎禮之廣告歌曲獎項,稍作分享,望客戶、前輩及同仁不喜勿插。

作者_TwoWind簡介: 廣告公司腦作總監,未能靠顏值,唯有拼才華講實力,音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇,也文也武無一精通,但深信對生活的留意,可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

