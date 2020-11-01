【陽光旅途@iM網欄】日本時光隧道 返回江戶時代的世遺景區

提到日本旅遊，大家一點也不陌生，甚至有些讀者每年都會「返鄉下」。連我之前在本專欄介紹去京版神時，亦只介紹小車旅遊的方法而不是景點，因為大家太熟悉了！但今天要介紹的，是個比較特別的地方，在日本47個縣中遊客最少的島根縣之中的一個世遺景區——石見銀山遺跡及其文化景觀。

▲ 石見銀山遺跡圖

島根縣是山陰地區的一個縣，縣廳為松江市（松江亦很美，有機會再為大家介紹），而島根縣主要分為出雲、隱岐和石見三個地區。石見地區比較偏遠，所以即使去了日本多次的朋友可能仍未到過，而且該處並沒有太多購物的地點，和大家一向認知的日本旅遊完全不一樣，適合深度遊及對日本文化歷史有興趣的朋友。前往石見銀山，可以乘JR到「大田市」後，轉乘石見交通路線巴士往石見銀山(大森線)方向，車程約40分鐘。而我選擇了早一晚先到附近的溫泉津住一晚，感受一下已有1300年歷史而且被日本溫泉協會審查為最頂級的「藥師湯」。感覺非常不錯，值得推介。

如果大家看很多旅遊介紹，都會推薦大家去參觀「石見銀山世界遺產中心」，但我興趣並不大，所以第二天早上就直接去參觀石見銀山的主要景區。石見的銀礦山是16世紀至17世紀戰國時代至江戶時期日本最大的銀礦山，產量約為當時全球的三成，非常驚人。及至明治時期也曾生產銅、鐵等礦產，直至1923年才停產。大森町石見街道一直保留了江戶時代陣屋建築群，亦是世遺的一部分。來到這裡，就好像穿過了時光隧道一樣，回到了古代。所有的房子都是木建的，歷史悠久而又保存得非常完整。而且為了不影響景觀，這兒沒有高架電纜，全部都埋在地下。就連日本最多的自動販賣機，亦包裝得古色古香。可能是初冬的原因，街上人遊人不多！（其實好像是沒有）走著走著，碰到了一個看似當地居住的老婦，可能很少看到外國遊客，她非常熱情的拉著我在說話，指東指西。由於我日語並不十分靈光，基本上是無法溝通，但知道她在努力的為我介紹當地事物！之後再往前行，終於來到「熊谷家住宅」，可以買票內進參觀。熊谷家在19世紀時經營金融業和釀酒業，是當時最有影響力的商人。住宅建成於1801年，入內可以了解當時富人的生活的樣貌。隨後登上小丘上的觀音寺，可以飽覽全景。途中我還遇到一個傳統裝束的和尚，令我更懷疑自己真的回到過去！

▲ 走進時光隧道穿越到江戶時代的街道

▲ 在觀音寺看到小鎮全貌

▲ 當時富商熊谷家住宅

▲ 古色古香的自動售賣機

▲ 遊人不多，遇見傳統裝束的和尚

在離開之前，當然要參觀最有名的「龍源寺間步」，也就是礦洞的遺跡。從石見街道步行到山上的龍源寺間步，大約需要30分鐘。說實在的，覺得頗累。但空氣非常清新，就當是遠足吧！石見銀山總共有大約600條間步，龍源寺間步算是最大的一條，長約600米。入內可以體會到在當時缺乏現代化開鑿工具的年代，採礦是一個既危險又困難的工作！

如果大家和我一樣，已厭倦公式的日本美食及購物之旅，可以選擇一下這樣的寧靜小鎮，體驗最真實而傳統日本的一面！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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