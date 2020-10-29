【雙十一網購】96%內地受訪者將趁雙十一購物　銷售額料有力再上

▲ 調查估未受疫情影響 雙十一內地銷售勢再創新高(圖片來源: 法新社)

網購大節「雙十一」即將來臨，全球諮詢公司AlixPartners（艾睿鉑）日前發布《2020雙十一前瞻報告》預計，今年雙十一有望打破以往的銷售紀錄，近4成內地消費者有意增加消費支出。而且，96%受訪者表示會參與「雙十一」，較去年的92%進一步上升，反映活動愈來愈全民化。

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雙十一起初為阿里巴巴所發起的網購促銷活動，由2009年開始舉行，至今各大網購巨頭以至實體零售都積極參與促銷活動，而銷售額連年打破紀錄，去年單計天貓的雙11交易額已錄2,684億人民幣，按年增26%。今年雖然有新冠疫情等負面因素影響，但據AlixPartners早前所進行，涉逾2000位內地消費者的調查顯示，雙十一增長勢頭可望持續向上。調查揭示三大趨勢，包括：

1. 疫情對消費影響輕微 4成擬加碼購物

調查指出，80%消費者認為新冠疫情對他們的支出和/或購買決策影響輕微或沒有影響。39%受訪者擬增加消費支出，而僅15%消費者表示因對疫情反覆的擔憂及其對經濟的持續影響，打算削減支出。而因應疫情的影響，消費者明顯增加對相關必需品的選購意慾，33%消費者計劃儲備醫療用品、口罩、食品以及其他必需品。

2. 「愛國情懷」帶旺本土品牌

內地消費者對本土品牌的偏好繼續增加，66%的消費者傾向在雙十一光顧本土品牌，高於去年的61%。進一步分析原因，在青睞本土品牌的群體中，表明因「愛國情懷」而選購的佔比由去年51%增加至今年的62%，其次為海外品牌的物流時間太長/跨境電商進口流程麻煩。至於海外品牌方面，因中美貿易摩擦等影響，美國品牌在外國品牌之中最受影響，逾半（57%）消費者計劃削減在美國產品上的支出，不過這數字已較去年的78%有所回落。

3. 直播購物成主流 8成受訪者擬採用

「直播帶貨」購物成為內地電商推廣的有效渠道，這亦預料將直接反映在雙十一的銷情上。AlixPartners的研究指出，高達81%受訪者將會在雙十一期間通過直播購物，主要理由為折扣優惠（38%），以及通過與主播互動即時瞭解信息的便利性（37%）。事實上，過去12個月有三分二的消費者曾通過直播購買商品，反映這新興渠道已進佔主流地位，而主要群體是來自三四線城市的年輕消費者。

AlixPartners董事王瓈毅表示，新冠疫情在進一步推動對本地品牌的消費增長和直播購物的盛行。零售商需要重新審視其銷售策略，充分利用直播渠道作為提高銷售額的重要陣地。

責任編輯：周俊霖