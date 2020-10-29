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【地產科技】信和夥平安智慧城市推培育計畫　催谷大灣區地產科技

科技 16:10 2020/10/29

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信和集團今（29日）宣布，將與平安智慧城市攜手推出企業創新計畫「城慧」，旨在於大灣區培育科技企業， 為房地產行業提供更多創新技術解決方案。

地產科技近年成為發展商和建築商關注的目標。信和集團今（29日）宣布，將與平安智慧城市攜手推出企業創新計畫「城慧」，旨在於大灣區培育科技企業， 為房地產行業提供更多創新技術解決方案。

科技園舉辦首屆「大灣區創新方案日」　加速房地產行業轉型

【衛星科技】收集城市數據發展生態圈　建航天科技新一章

信和宣布，創新計畫主要由平安科技創新中心團隊營運，第一期計畫將於明年2月展開，為期5個月，邀請4至8間房地產科技企業參與。是次招募目標技術領域包括地理空間、無人機、業務流程、機械人技術、智能城市、智能家居、智能建築、建模技術、資料分析、AR/VR、物聯網、大數據、機器學習及感測器方面等。

入選企業將參加一連串的培訓和工作坊，了解信和集團的創科生態系統，開發試驗原型和進行概念驗證測試，並在實際場景中測試和優化他們的解決方案。 計劃完結後，入選企業將有機會展示其成果、以及與投資者及「城慧」的投資合作夥伴探討融資機會。

信和集團聯席董事黃永龍表示，科技和創新是香港未來的關鍵，信和盼透過發展全面方案，優化服務並革新房地產行業。平安智慧城市聯席總經理兼首席技術官胡瑋則指，盼能透過計畫來協助大灣區房地產和智慧城市產業進行創新和數碼化。

【FinTech創科】生態圈逐步成熟　IFTA寄望拓展大中華

責任編輯：曾曉汶

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