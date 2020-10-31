  • 24°C
香港時間 : 20201031日 (六) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【細味醺徒@iM網欄】更有趣地品嚐日本酒 四人一檯的日式酒局佈局

名人薈萃 12:01 2020/10/31

分享：

連續兩期教了讀者們怎樣可以較便宜價格買清酒？怎樣可以用在香港買一枝清酒的價錢在日本網購兩枝清酒回港？今期尚且回歸酒評，談一件軼事，帶出如何可以更有趣地品嚐日本酒。剛好近日「興」四人一檯，不妨組織一次日式酒局，吐一吐悶氣吧！

日本式的品酒佈局

話說朋友知道我對日本酒認識不淺，嚷著叫我帶她去學習品嚐日本酒。我思考良久以後，帶了她到一家出名存酒多的居酒屋，那裡的存酒達數百枝，該是香港數一數二多的地方。她叫我發板，我選了「黑龍」、「菊姫」以及「作」三枝銘柄的純米吟釀、大吟釀及純米大吟釀酒作第一輪。其實日本很多賣酒的地方會提供Tasting set，意思是每一輪有三杯不同風格的酒給客人，客人可以比較三枝銘柄，又或是配搭餐內的不同食物。（見圖）

日式清酒Tasting set，連酒杯也會特意配搭

這一輪的目的很簡單，就是讓她先辨別一下三枝不同精米度的酒，加了酒精（非純米類）與沒加酒精（純米類）的日本酒，彼此間不同的風味。三枝當中，次序是純米吟釀、純米大吟釀，最後是大吟釀，因為大吟釀通常較濃厚，第一杯喝大吟釀的話，後來的口感會變得較淡。當然，我們還要看那枝酒的風味，例如一旦屬旨味（日本酒度低於1或負數），便最好放較後品嚐，不然可能較膩。

如何為品酒次序定位

這三個銘柄，都是我刻意選擇的，我並非因為這三個酒藏的風格有很大分別而這樣佈局，而是我想朋友可以品嚐到非香港餐廳主流的「出羽櫻」、「獺祭」及「上善如水」等比較大路的味道，我要的是別具風格的酒。三枝次序，我先放「作」，之後是「黑龍」，最後是「菊姫」。

「作」在當年還未在港興起，我剛好在日本網購了它的「雅乃智」中取（見圖二）連運費大概200多元，已屬純米大吟釀，一喝之下覺得性價比甚高，第一枝我就挑這個，帶出平酒也可以很好喝。後來，這酒在幾年間在香港越來越受歡迎，還好它的價格還是差不多，而且「入手」不難。用它來配一頓廚師發板是很好的選擇，因為它可同時配搭刺身及熱食，很少酒有這個能耐，而它只售二百元左右。

「作」雅乃智中取純米大吟釀

朋友喝完第一杯，問我是哪來的貴價酒，我如實回答，顛覆了她認為一分錢一分貨的概念，急不及待喝第二杯。

第二杯是「黒龍」純米大吟釀-酒門（見圖三）。「黒龍」的酒較「作」貴，但著實不算太貴，尤其是它在日本是與十四代齊名，但它的中低階酒比較易買，因為很多地方都是限買，不讓炒家炒高價格。

黑龍吟風純米大吟釀

「作」與「黒龍」，兩種不同的超值

「作」是性價比高，而「黒龍」則是物超所值，而且只要是它的酒，我沒有喝過一枝是難喝的，每一枝都有它獨特的風格，這很難得。用黒龍作第二枝酒，我要鋪排的，是日本酒也可以華麗、口感可以複雜，而價錢也只是400-500元一枝，不用過千。黒龍的酒，也是可以橫跨整個廚師發板。當然，您在餐廳叫它動輒開高兩倍半價錢，400元會變成1000元，所以除非餐廳收300元以上的開瓶費，否則都是自携較化算。

「菊姫」總是令人印象難忘

喝完第二杯，友人已讚不絕口，第三杯怎安排好呢？我心裡早就想好給她轉換酒的風格，換上「菊姫」（見圖四）。此銘柄就是有一種獨有的風味，風味是入口一會兒才慢慢滲出來，華麗而獨特，與黒龍的風味很不一樣，菊姫對我來說是偏鋒味道，但就是有追喝的魔力。不過由於菊姫味道較濃厚，所以特意放在黒龍之後，我想她認識的，是好的日本酒，其實可以有很多不同的風格，就好飲紅酒的Palmer 與 Latour，都是紅酒，但風味可以不一樣。菊姫的山廢酒，更是非常獨有的味道，吃熱食是非常好的配搭。

菊姫大吟釀

喝完三杯後，友人說再來一輪，要我再挑三杯酒比較，想了一會兒，我選了一個比較特別的組合，銘柄名稱反而忘了，只記得一枝是生酒，一枝是山廢酒，而最後一枝是有機米製成的酒。這個組合，是想帶出不同的造酒方法及原材料，可以有完全不同的味道。說實在，不是太多人喜歡有機米製作的清酒，但一試也無妨。

酒局比單飲更有趣

喜歡喝紅酒的朋友，不時會搞飯局，各人帶一枝紅酒「比試」，又或夾好做不同年份、同一酒莊的比較；又或是左岸與右岸的比較，其實清酒也可。只要您熟知清酒的「脾性」，主題可以很多元化，我上述的併酒方式，就是為了切合朋友想一試什麼是清酒的主題，有興趣一試的讀者，不妨約三五知己，用總人數減一枝這標準作酒聚吧，比起一餐飯只飲同一枝酒，會有趣很多。

作者_醺徒簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

更多細味醺徒@醺徒（應雲遊）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

最新專欄文章 更多

【細味醺徒@iM網欄】網購日本酒，怎樣開戶兼慳郵費？
2020/10/17
【細味醺徒@iM網欄】網購日本酒，怎樣開戶兼慳郵費？
【細味醺徒@iM網欄】識得買，網購日本酒可便宜一半？
2020/10/03
【細味醺徒@iM網欄】識得買，網購日本酒可便宜一半？
【細味醺徒@iM網欄】想品嘗新潟的好水，就選這些酒！
2020/09/19
【細味醺徒@iM網欄】想品嘗新潟的好水，就選這些酒！
【細味醺徒@iM網欄】「外賣自取」下的高性價比選擇 日常料理酒
2020/09/05
【細味醺徒@iM網欄】「外賣自取」下的高性價比選擇 日常料理酒
【細味醺徒@iM網欄】酒評網必試推介　四大「白酒風」清酒
2020/08/22
【細味醺徒@iM網欄】酒評網必試推介　四大「白酒風」清酒

上一篇文章

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】文化新風潮 新藝術運動

下一篇文章

【藝媽媽日誌@iM網欄】生日staycation親子推介·長洲3日2夜 喪食hea玩之旅， 每人只係498元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【樓市現象】買家鬥快入市 80後夫婦睇樓一次購淘大 麗晶花園放盤5個鐘即獲承接
【樓市現象】買家鬥快入市 80後夫婦睇樓一次購淘大 麗晶花園放盤5個鐘即獲承接
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【螞蟻IPO】螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房
【樓市現象】上車客愈戰愈勇 年青人冇睇樓豪斥968萬購全‧城滙兩房
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬
心急業主趕出貨　低市價一成放盤都未夠　再減價150萬