【細味醺徒@iM網欄】更有趣地品嚐日本酒 四人一檯的日式酒局佈局

連續兩期教了讀者們怎樣可以較便宜價格買清酒？怎樣可以用在香港買一枝清酒的價錢在日本網購兩枝清酒回港？今期尚且回歸酒評，談一件軼事，帶出如何可以更有趣地品嚐日本酒。剛好近日「興」四人一檯，不妨組織一次日式酒局，吐一吐悶氣吧！

日本式的品酒佈局

話說朋友知道我對日本酒認識不淺，嚷著叫我帶她去學習品嚐日本酒。我思考良久以後，帶了她到一家出名存酒多的居酒屋，那裡的存酒達數百枝，該是香港數一數二多的地方。她叫我發板，我選了「黑龍」、「菊姫」以及「作」三枝銘柄的純米吟釀、大吟釀及純米大吟釀酒作第一輪。其實日本很多賣酒的地方會提供Tasting set，意思是每一輪有三杯不同風格的酒給客人，客人可以比較三枝銘柄，又或是配搭餐內的不同食物。（見圖）

▲ 日式清酒Tasting set，連酒杯也會特意配搭

這一輪的目的很簡單，就是讓她先辨別一下三枝不同精米度的酒，加了酒精（非純米類）與沒加酒精（純米類）的日本酒，彼此間不同的風味。三枝當中，次序是純米吟釀、純米大吟釀，最後是大吟釀，因為大吟釀通常較濃厚，第一杯喝大吟釀的話，後來的口感會變得較淡。當然，我們還要看那枝酒的風味，例如一旦屬旨味（日本酒度低於1或負數），便最好放較後品嚐，不然可能較膩。

如何為品酒次序定位

這三個銘柄，都是我刻意選擇的，我並非因為這三個酒藏的風格有很大分別而這樣佈局，而是我想朋友可以品嚐到非香港餐廳主流的「出羽櫻」、「獺祭」及「上善如水」等比較大路的味道，我要的是別具風格的酒。三枝次序，我先放「作」，之後是「黑龍」，最後是「菊姫」。

「作」在當年還未在港興起，我剛好在日本網購了它的「雅乃智」中取（見圖二）連運費大概200多元，已屬純米大吟釀，一喝之下覺得性價比甚高，第一枝我就挑這個，帶出平酒也可以很好喝。後來，這酒在幾年間在香港越來越受歡迎，還好它的價格還是差不多，而且「入手」不難。用它來配一頓廚師發板是很好的選擇，因為它可同時配搭刺身及熱食，很少酒有這個能耐，而它只售二百元左右。

▲ 「作」雅乃智中取純米大吟釀

朋友喝完第一杯，問我是哪來的貴價酒，我如實回答，顛覆了她認為一分錢一分貨的概念，急不及待喝第二杯。

第二杯是「黒龍」純米大吟釀-酒門（見圖三）。「黒龍」的酒較「作」貴，但著實不算太貴，尤其是它在日本是與十四代齊名，但它的中低階酒比較易買，因為很多地方都是限買，不讓炒家炒高價格。

▲ 黑龍吟風純米大吟釀

「作」與「黒龍」，兩種不同的超值

「作」是性價比高，而「黒龍」則是物超所值，而且只要是它的酒，我沒有喝過一枝是難喝的，每一枝都有它獨特的風格，這很難得。用黒龍作第二枝酒，我要鋪排的，是日本酒也可以華麗、口感可以複雜，而價錢也只是400-500元一枝，不用過千。黒龍的酒，也是可以橫跨整個廚師發板。當然，您在餐廳叫它動輒開高兩倍半價錢，400元會變成1000元，所以除非餐廳收300元以上的開瓶費，否則都是自携較化算。

「菊姫」總是令人印象難忘

喝完第二杯，友人已讚不絕口，第三杯怎安排好呢？我心裡早就想好給她轉換酒的風格，換上「菊姫」（見圖四）。此銘柄就是有一種獨有的風味，風味是入口一會兒才慢慢滲出來，華麗而獨特，與黒龍的風味很不一樣，菊姫對我來說是偏鋒味道，但就是有追喝的魔力。不過由於菊姫味道較濃厚，所以特意放在黒龍之後，我想她認識的，是好的日本酒，其實可以有很多不同的風格，就好飲紅酒的Palmer 與 Latour，都是紅酒，但風味可以不一樣。菊姫的山廢酒，更是非常獨有的味道，吃熱食是非常好的配搭。

▲ 菊姫大吟釀

喝完三杯後，友人說再來一輪，要我再挑三杯酒比較，想了一會兒，我選了一個比較特別的組合，銘柄名稱反而忘了，只記得一枝是生酒，一枝是山廢酒，而最後一枝是有機米製成的酒。這個組合，是想帶出不同的造酒方法及原材料，可以有完全不同的味道。說實在，不是太多人喜歡有機米製作的清酒，但一試也無妨。

酒局比單飲更有趣

喜歡喝紅酒的朋友，不時會搞飯局，各人帶一枝紅酒「比試」，又或夾好做不同年份、同一酒莊的比較；又或是左岸與右岸的比較，其實清酒也可。只要您熟知清酒的「脾性」，主題可以很多元化，我上述的併酒方式，就是為了切合朋友想一試什麼是清酒的主題，有興趣一試的讀者，不妨約三五知己，用總人數減一枝這標準作酒聚吧，比起一餐飯只飲同一枝酒，會有趣很多。

作者_醺徒簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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