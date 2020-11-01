【無與輪比@iM網欄】交通意外是怎樣煉成？ 馬路炸彈速成法

不知是否疫情關係，還是因為筆者居於熱門郊遊區，近月總覺得路上愈來愈多新牌仔（P牌）、雪藏牌、假日司機——總言之是法律上有駕駛資格，實際上卻技術生疏的駕駛者。的確、自恃駕駛經驗豐富，橫衝直撞的魯莽司機，在路上行駛同樣危險；然而，駕駛時慌失失、不諳駕駛規則的司機，同樣會影響其他道路使用者。想成為一名乞人憎的駕駛者，甚至是隨時造成意外的馬路炸彈，只要做出以下其中一種行為即可——但後果自負。

1. 長霸快線：俗稱「快線L」，泛指長霸最右線行駛者。根據《道路交通（交通管制）規例》及《道路交通（快速公路）條例》，在快速公路以及建有「除越過前車外靠左駛」路牌的道路，駕駛者須盡量靠左。右線乃作超車之用，並非用作巡航，超車後必須駛回左線，否則被人抄牌莫問點解！

2. 慢車=安全：物理學而言，愈低車速，司機的反應時間愈多，速率亦愈小，一旦發生意外傷害愈低；然而，行車須保持適當速度，否則造成意外的機會反而增加。試想像，在暢通高速公路上，如果你以時速30公里在中線行駛，被正以時速80公里行駛的車輛撞及的機會是否較大？

3. 轉彎/線不打燈：筆者曾經以為，某些車的指揮燈是要加錢選配，又或是須逐次收費的，不然為何某些駕駛者總不願使用？打燈可讓其他駕駛者及行人，知道你即將轉彎或轉線，如果轉彎或轉線過程中需要收慢，後車亦可有心理準備，行人亦會提高警覺，手指動一動，即可減低意外發生機會，why not？

4. 拒絕溝通：同上，駕駛者在路上不是關上車窗開著音樂便活在自己世界，打燈本身已是一種溝通；而當面對塞車而須轉線的情況，揚一揚手亦會令過程更順利；

5. 過份禮讓：禮讓絕對是美德，亦是負責任司機應有之義；但馬路是有優先權之分的，例如主道路優先於小路、迴旋處須讓予右方之車輛等，而優先權更是一旦發生意外時判別對錯的一個重要根據。甚麼是「過份」？就是不應影響其他道路使用者，有些駕駛者，行走直路，會停車讓予小路出大路的車，本意是好，可是如果後方來不及反應，又沒有預期你會停車，意外便就此發生了。因此除了小路出大路要禮讓外，大路亦應衡量自己會不會因讓而釀成意外。

做齊上述行為，肯定會令意外機會大增，至於後果，則要視乎意外的嚴重程度了，輕則罰款賠償了事，重則要負上人身甚至人命損傷的後果，所以請緊記，駕駛是一件涉及你及其他道路使用者的事，小心駕駛是駕駛者的責任。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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