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【山地悠遊人生@iM網欄】禍不單行 錯漏百出的旅人

名人薈萃 08:02 2020/11/01

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因為我懶， 每次出遊都不做準備，也從不帶旅遊書，通常在旅館或車站跟其他旅客或當地人聊天， 在這些人身上取得重要信息和祕密景點的來源。有時候會聽到最精彩的故事和認識有趣的人。離開墨西哥的車還有兩個小時才開，在車站聽見兩個男人用英語大聲交談。我馬上主動攀談，兩位紋身彪漢是新西蘭衝浪高手， 他們從美國出發， 原本打算在南美洲玩8個月， 可是才過了6個星期，錢快花光和被騙光了， 要提早結束行程。

他們從美國飛到Tijuana，我說不知道在哪裡，他們馬上拿旅遊書給我講解一番， 是墨西哥北部， 緊靠美國邊境。先從他們的行李開始聊，他們跟我一樣以為墨西哥很熱，只帶了3件T恤，在第一站Tijuana就被凍僵了，要添置衣服。兩人帶著兩塊長衝浪板，9尺長，另外帶了一塊短衝浪板， 7尺，三塊板共重25公斤。那兩塊長衝浪板每次都需要兩人一前一後才能搬得動， 每次坐車或乘飛機得另付不少運動器材附加費。  覺得坐大巴很不方便，然後他們花3000美元買了輛車，沒過兩天， 途中遇到黑幫持槍要要脅，兩人跟劫匪糾纏很久，結果每人付2000美元才脫險。

兩人帶著兩塊長衝浪板，一塊短衝浪板，三塊板共重25公斤。

兩塊長衝浪板每次都需要兩人一前一後才能搬得動。

在穿越沙漠時，半夜沒汽油，等了一個晚上，沒有一輛車原意停下來幫他們，直至等到第二天早上，有兩個美國人停車給他們半桶塑料桶裝的後備汽油，才勉強開到下一個加油站。 但那輛車只用了兩個星期，就得拋棄在 Baja California Sur 改坐飛機。我問是壞了嗎？他們說是文件不齊，原來他們買的那輛是賊車，在過關檢查時被攔住了。他們事後才覺得在半路搶劫他們的人，跟賣車給他們的人是同一伙的。

然後兩人決定在墨西哥著名的衝浪點 Puerto Escondido租間屋子，呆一陣子， 總算平靜舒心地過了一個月假期，可是好景不長， 有一天警察查他們護照，所有現金不翼而飛，碰到假警察了。 加上其中一人的信用卡被提款機吃了；提款後錢出了，可信用卡卡住提款機，馬上走進銀行，銀行解釋說；這個國家的提款機偶爾有這樣的情況發生，提款機會自動把卡裁成碎片，以防不知道甚麼時候再吐出讓下一個人拿走。還好在巴拿馬有個朋友可以投靠，只能趕去巴拿馬，而且巴拿馬那邊浪很大。所以他們要從墨西哥上車，然後趕坐夜車直接穿越危地馬拉去薩維瓦多， 最終目的地是要趕去巴拿馬。

（注）在911後，美國收緊對墨西哥的邊境管制，導致黑幫失去渠道把毒品運去美國，為了霸佔地盤經常發生槍戰，特別是北部某些邊境城像Tijuana，黑幫連州長鎮長都殺，只能以一個「亂」字來形容。 毒販只能把毒品內銷， 墨西哥市是主要毒品內銷地， 真正的用家都在墨西哥市，所以很平靜，如果亂起來的話，黑幫等於斷了自己的主要收入。墨西哥市往南主要是靠旅遊業，很乾淨舒服安全。不光墨西哥人想移民美國，其實很多美國人移居墨西哥。

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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