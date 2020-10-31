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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】文化新風潮 新藝術運動

名人薈萃 12:28 2020/10/31

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記得還在任職文化版記者時，有一晚在中環舊街市，採訪一班藝術家為那個長長的天橋畫壁畫。其中一位藝術家畫延綿蔓生的花卉綠葉圖案，她介紹說靈感來自「新藝術」時期作品。那是我第一次聽到「新藝術運動」，當時更未了解它和馬賽克的關係。

當馬賽克在拜占庭時期完成了登頂，接下來是數百年的休眠，文藝復興的壁畫、雕刻、文學、音樂……把馬賽克給掩埋了。直至十九世紀末，建築、工業、手工藝的趨勢，又為馬賽克的復活提供了機會。

「新藝術運動」歷時不長，介乎1880至1910之間，在歐洲及美國興起一股文化新風潮。Art Nouveau 是法文，名字起創於Samuel Bing 在巴黎的一間畫廊新藝術之家（Maison de l'Art nouveau），展售同類風格的作品。

其實在這之前，比利時的建築Paul Hankar，Henry van de Velde，Victor Horter的作品風格引起注意。在巴黎地鐵站由 Hector Guimard設計的Metropolitian 入囗是「新藝術運動」的經典之作。

:Hector Guimard設計的Metropolitain 入囗，所用的鐵藝與玻璃是當時最受歡迎的材料

「新藝術運動」的最大特色，是喜愛將大自然的花朵、植物、昆蟲及女性特徵中曲線、優雅及動態特質放進創作之中。受到工業革命的影響，材料的運用如鐵器、玻璃、水泥被取之用於締造建築、裝飾及傢俱的和諧風格。

「新藝術運動」另一特性，是把純藝術與建築、設計和手工藝等應用藝術的界限模糊起來，無形中也是將藝術融入了生活之中，也提升了應用藝術的地位。

在1900年的巴黎世界博覽會上，Louis Comfort Tiffany（路易斯‧康福特‧蒂芙尼）, Alphonse Mucha( 阿爾豐斯.慕夏) , René Lalique（雷奈. 萊儷）, Émile Gallé（艾米爾.加萊） 等的作品大受歡迎，可說是「新藝術運動」的高峰。

慕夏創作的廣告海報，他喜歡畫出馬賽克效果



好景不常，第一次世界大戰的到來令「新藝術運動」好快被人遺忘，但它卻影響了二十世紀二十年代的「裝飾藝術運動」Art Deco的興起，到了六十年代，逐步又被藝術時尚界推崇起來。

說了那麼久，「新藝術運動」與馬賽克的關係還未提到呢，只好下次再聊了！
 

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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