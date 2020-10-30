【Cheese is a Lifestyle@iM網欄】最有代表性的芝士 ​​​​​​​瑞士的阿爾卑斯芝士

在我小時候，電視的卡通片中看到的三角形的芝士中都有一個一個洞（在芝士界會稱為「眼」），還有小老鼠在裏面鑽來鑽去。小時候的我覺得芝士都應該是那個樣子，而不少朋友們的確將所有芝士聯想成那個樣子。這些芝士其實是其中一款瑞士高山芝士。芝士中的洞是來自細菌分解乳酸並產生二氧化碳，小氣泡困在柔軟的乳酪內，當芝士慢慢變硬後便形成這些洞。瑞士高山芝士中則以阿爾卑斯芝士 (Alpine cheese)最獨特，高山芝士中大概只有2%為阿爾卑斯芝士 。

▲ 埃文達芝士(Emmental)的“眼”是瑞士最有代表性的芝士

阿爾卑斯芝士是指在阿爾卑斯山範圍生產的芝士，當中橫跨多個國家的邊境包括法國、瑞士、德國巴伐利亞、義大利及奧地利。今次我會集中分享瑞士阿爾卑斯芝士 的特質，以及阿爾卑斯芝士 和其他高山芝士的分別。

▲ 阿爾卑斯芝士只能每年移牧季節時候在海拔1000米至海拔2500米的木屋生產

一般高山芝士會於海拔600米飼養和製造，全年都可以生產。而阿爾卑斯芝士則配合氣候轉變，以移牧方式於海拔1000米至海拔2500米製造。阿爾卑斯芝士只在春夏季5月至9月生產，移牧的農夫每年都會穿著上當地傳統的服飾，帶領著飼養的牛、綿羊和山羊，大概20至30隻牲口到高山的草場放牧。在五月春季開始，牛群會到海拔1000米的高山享用融雪後生長出來的嫩草，逗留一個月左右，然後逐漸向更高海拔的地方進發。而氣溫持續上升到7月份，海拔2000米的地方亦開始融雪，牛群便會到2000米或以上的地方享受豐富的美食。當天氣轉涼又會下山，沿路收集已完成製作的芝士，此時草已重新長出，他們會停留放牧，直到9月秋季來臨便重返山谷過冬。

▲ 傳統銅製大鍋

在不同的高度放牧時，農夫仍然非常忙碌，他們會在停留的地方中製作芝士，保持最新鮮的味道同時免除長途運輸牛奶的工夫。製作傳統阿爾卑斯芝士會在小木屋內用一個銅製大鍋以柴火加溫牛奶，然後加壓成形。在一直往更高地進發時，因為芝士體積大且重（一個格魯耶爾芝士輪(Gruyère)約50公斤，而一個埃文達芝士輪(Emmental)更重達120公斤），農夫會將完成製作的芝士留在原地繼續熟成，到回程下山時才沿途取回芝士，由牛群帶到山下。當然，當地氣候乾燥清涼，即使是夏季亦不用擔心芝士會變質。帶回的芝士需要熟成6個月至3年，越長熟成時間，味道就越濃郁。

▲ 格魯耶爾芝士輪(Gruyère)加上 “Alpage” 標記代表是移牧期間製作

基於不同地域風土條件，在高山上牛群可以食用數百種不同的花草，而在低地的山谷中牛群只有十多種，理所當然，阿爾卑斯芝士 的味道更豐富，包含堅果、花香、青草、香草和牛油香味。除此之外，由於優質的水質、空氣和食物，阿爾卑斯芝士 比一般山谷芝士多五倍奧米加3。不過，因為人手的限制，農夫只能帶少量牛群到高山草場，所以一天只有足夠的牛奶製作2個芝士輪，相比平日在山谷一日手工製作7-8個。因此，在越高的地方製成的阿爾卑斯芝士 ，質素越好，亦越罕有，價格亦越高。

▲ 高山草原越高牛奶營養質量越高

以下就列出一些阿爾卑斯芝士 及高山芝士，如果你遇上絕對不要放過品嘗的機會！

阿爾卑斯芝士 (Alpine Cheese, Alpage, Alpkäse, Bergkäse)

Gruyère d’Alpage AOP格魯耶爾阿爾卑斯芝士（瑞士）

Berner Alpkäse AOP 伯爾尼阿爾卑斯芝士（瑞士）

Berner Hobelkäse AOP伯爾尼刨芝士（瑞士）

L’Etivaz AOP 萊提瓦芝士（瑞士）

Beaufort Chalet d’Alpage AOP蒲福木屋阿爾卑斯芝士（法國）

Vorarlberger Bergkäse PDO 福拉爾貝 高山芝士（奧地利）

Allgäuer Bergkäse PDO 阿爾高 高山芝士（德國）

高山芝士 (Mountain Cheese, Bergkäse, Montagne)

Appenzeller AOP阿彭策爾芝士（瑞士）

Emmental AOP 埃文達芝士（瑞士）

Gruyère AOP 格魯耶爾芝士（瑞士）

Sbrinz AOP 史普林芝士（瑞士）

Abondance AOP 阿邦當斯芝士（法國）

Comté AOP 康提芝士（法國）

Fontina DOP芳提娜芝士（意大利）

Asiago DOP 艾斯阿格芝士 （意大利）

▲ 經歷過5個月辛苦移牧回山谷小鎮巡遊時會有村民迎接牛群回家過冬

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