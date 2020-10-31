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【玄人‧峰語@iM網欄】「偶然性」定「百算百準」？問卦的大學問

名人薈萃 10:02 2020/10/31

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人對將來存在的不定性始終會感到疑惑，當在十字分岔路口時，除了算命外，都喜歡透過「問卦」以指點迷津。算命跟問卦的分別，前者是預測一個大趨勢，問卦主要是集中某件事情的發展及可行性。我在學卦之初，曾對起卦問事也有疑問，因為出現時準時不準的情況，究竟問卦是一種「偶然性」？定真的「百算百準」呢？經過長時問的研習及反覆思量，終於明白問卦要著重兩個大環節，一、是誠心；二、是要看問卦者的問題，有時候無病呻吟的問題，問卦的答案是不會準確的。

問卦之所以神準，前人綜合了兩種解釋：第一種是世人認為有「卦神」的存在，當你誠心問卦時，可以與祂溝通，在「心誠則靈」的情況下，祂會跟你回應你想知的東西。第二是主要是問事人在特定的時間、時空問卦，即與當時的天、地的磁場連接，從而推算未來的事情。姑勿論是背後是那個原因，任何問卦的方式(不論是文王卦、大六壬、奇門遁甲)，都只是一種與上天溝通的工具，而要祂作出回應，首先要自己先行有「動象」，問卦第一大忌是無病呻吟之問。

萬事萬物動則才有象，有象，萬物才有相對反應。舉例而言，有些朋友工作可能不順利，想轉換工作環境，於是前來問卦可不可以轉工，此等就屬是無病呻吟之類了。因為既然想轉工，就先要自己先行搵工，如果連搵工的意慾或舉動都沒有，純粹因為想求之好卦才動身找工作，通常是不會有理想的回應，或者會出一支「空卦」(即沒有答案的卦)。假設真的問轉工好不好，我會傾向已找到了新工，再起卦問新舊兩者作比較，問卦可以給一個清晰的答案，而這是我多年幫人起卦累積所得的經驗。

我最怕人家問感情卦，不少人認識了一個可發展的異性朋友，都希望問卦問出這個是否真命天子，其實，這是一種無聊極透的提問。如卦起出來的不是好卦時，你還會跟對方一起嗎？反之，如果是好，又是否盲從附和?

還有一種頗有趣的現象，很多人問卦其實都是半信半疑的，問卦的一刻，其是心目中已有既定的答案，只不過是想求出一個正面支持自己的答案而已。這麼多年來，大部份人問完卦之後，通常都會按自己原先的本義去做，問卦，只是求心安而已。所以問與不問，最終結果是沒有大分別。

事實上，我近年真的少了幫人起卦，原因是當你愈累積人生經驗，愈明白上天是有旨意要你去經歷某些人和事，從而豐富人生閱歷，以應付未來的機遇或挑戰。學卦有一訣，名為「善易者不卜」，意思即是當你明白萬事萬物也擺脫不了《易經》64卦的事物演變，即人們一定要經歷陰陽、好壞、正反，喜悲，才能成就豐富的人生，那就根本不用多問了。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 奇峰

欄名 : 玄人峰語

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