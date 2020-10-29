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【上市10年】友邦李源祥：未有計劃派特別息　料疫後業務顯著反彈

即市財經 15:22 2020/10/29

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右：友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥，左：友邦保險區域首席執行官陳榮聲。

友邦保險 （01299） 上市10周年，集團斥資1億美元成立獎學金。友邦首席執行官兼總裁李源祥自今年6月上任後首次露面，他在會上回應時指，未有計劃就上市周年分發特別息，並預期業務將會隨疫情逐漸受控而反彈。

被問到是否有意趁上市10周年派特別息，李源祥指，友邦一貫維持穩定派息政策，目前無計劃派發特別股息。

友邦擲7.8億元成立「友邦獎學金」，每年資助100名大學生，即日起接受報名【下一頁】

他續指，亞洲是保險業最具前景及潛力的地方，短期雖受疫情影響，長遠需求依然大，強調發展亞洲保險業務。觀察到當部分市場放鬆限聚措施後，保險銷情顯著反彈，相信待疫情過後，保險業務恢復正常。

友邦：香港業務前景佳　反需增聘更多前線

他指，除中國之外，亞洲其他市場包括：印尼、越南、印度、菲律賓等發展潛力亦都大，會視乎機會增加不同市場的投資。

同場的集團區域首席執行官陳榮聲指，香港保險業前景非常好，醫療、退休儲蓄等保障缺口和需求依然強勁，經歷疫情，市民保險意識提高，因此集團需要招募高素質人才加入團隊。他強調，集團沒有裁減及放慢招聘人手，反而需要聘請更多銷售員工。

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編輯：陳華

保險公司 香港股票 保險產品 經濟 友邦保險（01299）

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