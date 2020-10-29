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【網購商機】HKT推綜合網上購物平台Club Shopping　逾2000品牌登陸iPhone 12都有得賣

商業 15:30 2020/10/29

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香港電訊（HKT）宣布，綜合多個電子商易業務為單一網購平台Club Shopping。（HKT提供）

網購越趨盛行，香港電訊（HKT）宣布，將Club Like、1O1O、csl、網上行及HKT Smart Living等多個電子商易業務，綜合至旗下會員獎賞計劃及數碼業務The Club，組成單一網購平台Club Shopping。

香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁認為，綜合香港電訊所有商品於單一網購平台，可增強客戶的購物體驗。他稱，客戶於平台搜羅不同電子產品時，因香港電訊作後盾，標誌提供商品是正貨。

【Shake Shack黑松露新品】Shake Shack推期間限定黑松露系列　香港6間分店有售

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

該平台有逾2,000多個品牌商品，以供客戶選購。商品種類涵蓋手機及配件、家用及廚房電器、影音產品、電子遊戲、以及健康美容產品。品牌則包括Apple、三星、Dyson、Panasonic、LG、小米、德國寶及飛利浦等。

電子商品有意外保障　消費10元贈1Club積分
直至2020年12月31日止，於The Club購買指定電子產品，均獲贈12個月電子商品意外保障。同時會員在新網購平台上購物淨消費每10元，可賺取1 Club積分。

責任編輯：馬意文

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