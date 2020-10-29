【晶片併購潮】Marvell擬斥780億元收購Inphi　Inphi盤前狂升35%（第二版）

▲ 目前邁威爾市值約為260億美元（約2028億港元）。

繼本周AMD（美：AMD）落實收購Xilinx（美：XLNX）後，美股再有大型半導體併購。據外電報道指，美國晶片製造商邁威爾科技（Marvell Technology Group Ltd.，美：MRVL）將以高達100億美元（約780億港元）收購Inphi Corp.（美：IPHI），若談判順利，兩家公司將快於本周內公布該項交易。

報道續指，Marvell擬以股票形式支付收購價的60%，其餘以現金支付。邁威爾目前的市值約為260億美元（約2028億港元），主要生產用於數據存儲和網絡的芯片，而Inphi則主要負責提供高速類比半導體解決方案。若成功收購Inphi，將有助邁威爾擴大網絡業務的覆蓋範圍。

AMD上季純利大增225% 落實350億美元收購賽靈思，詳情見【下一頁】

以周三市值計，Marvell市值約277.9億美元，Inphi市值約59.1億美元。併購消息傳出後，Inphi 周四盤前大升35%，暫報150美元，Marvell股價則升2%。

近月半導體業出現整合潮，除了本周AMD斥資350億美元（2730億港元）收購Xilinx，另一晶片設計大廠輝達（Nvidia，美：NVDA）斥400億美元（約3120億港元），從軟銀集團收購總部位於英國的ARM。

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編輯：謝卓榮