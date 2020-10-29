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【美國大選】聽證會離題離地 關注僅2成人用的Twitter

環球政治 14:56 2020/10/29

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美國大選下周二（11月3日）舉行，參議院召開社交媒體聽證會，討論網絡言論免責的問題。社交媒體曾禁止用戶分享民主黨總統候選人拜登的醜聞，令Twitter成為今次聽證會的主角。惟科技網站指出，僅5分1美國人用過Twitter，聽證會對民眾而言算是「離地」，相關議題淪為政治爭議。

聽證會由參議院商業委員召開，旨於討論收緊《通訊規範法案》（CDA）第230條（Section 230），即網絡言論免責權的法規。不過，參議員用了大部分時間質問Twitter行政總裁多爾西，關於平台處理拜登醜聞一事，偏離聽證會原本的主題。

社交媒體或不再言論免責 兩黨同意修例【下一頁】

社交媒體聽證會 共和黨轟Twitter選擇性審查【下一頁】

再者，聽證會被斥「離地」主因美國民眾不常使用Twitter，但會上花了大部分時間討論Twitter的規管言論政策，可謂與多數民眾無尤。

科技網站Wired報道，政治記者常常笑言，「Twitter不是真正現實」。事實上，很少美國人在Twitter討論政治，僅5分1的美國成人用過Twitter，其他Twitter用戶都比較年輕；70%美國人慣常使用Facebook和YouTube。

由於Facebook和Google（包括旗下平台YouTube）擁有更多用戶，更遠超Twitter，民眾難受Twitter禁止發言的影響，但若被Google或Facebook禁言，嚴重程度等同在網絡世界上遭噤聲。

拜登弟拒回應醜聞 促記者「不要再煩我」【下一頁】

拜登提前投票 媒體沒問及拜登兒子亨特醜聞【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

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