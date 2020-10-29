【六合彩】馬會：六合彩11月10日起　恢復每周攪珠2次　

香港賽馬會公布，將於11月10日（周二）開始，恢復六合彩每星期攪珠2次，逢周二及五舉行。

此外，由11月1日（下周日）開始，逢賽馬日將開放19間場外投注站，提供投注及顧客服務，惟投注大堂內不會直播賽馬賽事，只提供聲音廣播。持有香港賽馬會電子錢包的顧客也可在自助售票機進行投注，減少輪侯時間。

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馬會自9月24日恢復六合彩後，維持每星期攪珠一次，已分別於9月29日、10月8日、10月15日及10月22日進行攪珠，而場外投注站於10月16日開始提供六合彩購票服務。

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馬會指，場外投注站會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、佩戴口罩、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒，顧客逗留期間必須遵守政府社交距離及限聚令，須於使用服務後離開現場。

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記者：李兆明