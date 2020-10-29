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【Workcation】Hotels.com推Workcation酒店優惠　每晚511元起

商業 14:41 2020/10/29

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Hotels.com帶來了多間Workcation酒店獨家優惠，部分更有工作必備的打印及影印服務。（Hotels.com提供圖片）

Staycation之外，近期不少酒店亦推出Workcation自救，讓上班族可以一邊度假一邊工作。Hotels.com帶來了多間Workcation酒店獨家優惠，部分更有工作必備的打印及影印服務，每晚價格由511元起（不包括稅項和服務費）。

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香港置地文華東方酒店除了有穩定的Wi-Fi 和有線上網外，更提供手提電腦工作空間，每晚價格由3,900元起。即日起至2020年12月31日，透過Hotels.com預訂酒店指定客房類型，更可享水療設施代用金。

留意酒店商務設備安排
富豪香港酒店提供文具、白板、打印及影印服務，滿足工作上的基本需要。部分房間更提供免費飲品和頭盤小食，亦可享用酒店餐廳所準備的精選外賣午餐，每晚價格由511元起。

香港JW萬豪酒店每晚價格由1,943元起，提供完善的工作配套，包括Wi-Fi、有線網絡和手提電腦工作空間等，房内亦準備了迷你吧、咖啡機及沖茶器等。

Hotels.com亞太區品牌傳訊總監陳芷雅表示，Workcation比在家中或辦公室工作帶來更耳目一新的體驗，旅客在舒適的酒店套房進行電話會議，或是於泳池連接Wi-Fi邊放鬆邊工作，都成為「新常態」的一部份。

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責任編輯：朱悅瀅

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