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【應對疫情新常態】調查：逾六成企業採遙距工作　最憂慮網絡保安＋數據洩露風險

科技 14:38 2020/10/29

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香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）今日發布香港中小企遙距工作網絡安全應用調查指出，有超過6成企業表示在近半年內已應用遙距工作方案，對比一年前的情況有明顯增幅，上升了20%。（線上發布會截圖）

本港企業面對新冠肺炎疫情下的新常態，在過去接近一年紛紛採取遙距工作方案作應對，以維持業務運作。香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）今日發布香港中小企遙距工作網絡安全應用調查指出，有超過6成企業表示在近半年內已應用遙距工作方案，對比一年前的情況有明顯增幅，上升了20%。

HKIRC行政總裁黃家偉表示，由於遙距工作帶來如進行會議時更方便、快捷，能有助提升效率等，所以估計遙距工作模式的趨勢即使在疫情後仍然會持續，不會明顯回落。不過是次調查亦反映企業對於遙距工作帶來的網絡保安挑戰（32%）、數據洩露風險（27%）最為擔憂，所以需要在加強相關知識培訓、注意數據加密等方面著手，改善轉型情況。

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企業欠遙距工作培訓　宜制定守則政策

該調查結果顯示，分別有77%本港大型企業及55%中小企在過去6個月內，增加了轉型至遙距工作的投資，當中包括硬件、遙距工作相關軟件、雲軟件、保安軟件及網絡保安。惟在提供相關知識培訓方面，有70％的個人受訪者表示，公司在過去6個月中未有提供遙距工作的培訓；以及有59%中小企表示，未有向員工傳達有關網絡安全的資訊/新聞/警報。

黃家偉建議，由於調查發現有不少員工在遙距工作時，都會使用個人電腦，所以企業可以制定守則政策，如電腦的執行作業系統版本、如何加密硬件等保障數據安全，以及注意定期進行系統更新等。

針對中小企面對資源有限的情況，他另建議，可以於信譽較良好的網絡平台作咨詢，具體了解遇到甚麼網絡保安挑戰、數據洩露風險時，該如何處理。

【人工智能】讓AI服務企業　人工智能應融入企業

記者：張寶燕

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