【經典神機】HMD Global內部文件揭Nokia未來計畫　盼成全球前三大智能手機製造商

▲ 近日一份來自HMD Global的內部文件揭露了Nokia的未來計畫，並設立目標成為全球前三大的智能手機製造商。

面對蘋果（Apple）、三星（Samsung）等科技大企在智能手機市場的夾攻，手機界元老Nokia依然堅毅不屈，尋找新方法在市場上立足。外國科技網站Nokiamob消息指，近日一份來自HMD Global的內部文件揭露了Nokia的未來計畫，並設立目標成為全球前三大的智能手機製造商。

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Nokiamob報道指，HMD Global的內部文件透露了Nokia的未來計畫，當中包括Nokia 下一款旗艦5G手機，將會以「Nokia 10」命名，取代Nokia 9 PureView。不過文件則未有透露Nokia 10的詳盡規格資訊。

另一方面，文件也提到Nokia未來3至5年內的目標，盼能成為全球前三大的智能手機製造商，HMD計畫主要透過與Google密切合作，將Google技術應用到未來推出的Nokia手機上，將Nokia手機變成「適合每個價位的Google Pixel手機」，主打原生Android系統。

要搶奪智能手機市場一席位，除了規格配置重要外，品牌的信任度也相當重要。而在這方面，Nokia表現則相當亮眼。市場調查機構Counterpoint Research日前公布「Android手機品牌信任度」排行榜，基於手機軟件更新的支援度、安全性更新的速度、手機製造品質和企業適用性4大指標進行評選。綜合上述4項指標，最終Nokia以85分奪得冠軍、第二名為OnePlus、第三名則是三星。

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不過，HMD Global要成功將Nokia打造成全球前三大手機製造商，也並非易事。隨著Apple、三星、Google等品牌崛起，Nokia手機的市佔率及出貨量也大幅下跌。根據Counterpoint今年年初數據顯示，目前Nokia是全球第13大智能手機廠商，市場份額僅佔1％。而與2019年第一季相比，Nokia的出貨量更下跌44％。

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責任編輯：曾曉汶