【美國疫情】新冠疫苗需求大 政府公布免費接種計劃

美國的新冠肺炎疫情持續，已有超過900萬人確診。新冠肺炎疫苗成為控制疫情的希望，美國向多間藥廠訂購大量新冠疫苗，以應付龐大需求。美國政府周三（28日）宣布新冠疫苗接種計劃，讓大部分美國人可免費接種疫苗。

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美國醫療保險和醫療補助服務中心表示，將會承擔長者及參與聯邦醫療保險（Medicare）的人士接種新冠疫苗的費用，涵蓋所有獲得美國食藥局（FDA）批准的新冠疫苗。至於保險公司則必須承擔接種計劃的管理費用，不可向民眾收取管理費用。

如民眾有Medicare保險，保險將涵蓋新冠疫苗接種費用，因此無需付費。假設參與醫保計劃的所有人士都接種新冠疫苗，政府料要斥資26億美元（約202.8億港元）支持計劃。

醫療補助及兒童健康保險計劃的參與者也可免費接種疫苗，服務提供者救濟基金（Provider Relief Fund）將會承擔沒有保險人士的接種費用。

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目前有四款新冠疫苗處於臨床測試的最後階段，其中美國輝瑞（Pfizer）早前表示，如疫苗的臨床試驗結果理想，會於11月申請緊急使用授權。但即使輝瑞11月申請緊急授權，最快或要到明年初才可獲當局批准，料疫苗短期内無法於美國大規模供應。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國政府周三（28日）宣布新冠疫苗接種計劃，讓大部分美國人可免費接種。