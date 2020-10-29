【高銀財困】法院頒令高銀金融中心由高銀債權人出售　高銀未有回應　

▲ 法院頒令後，高銀金融或未能出售高銀金融中心。

高銀金融 （00530） 擬以143億元，出售持有九龍灣高銀金融國際中心的成美及Goal Eagle的交易出現暗湧。法院今日確認，持有高銀中心的賜譽及高銀中心，仍由賜譽及高銀中心的共同接管人與管理人保國武及馬肇明控制，而保國武、馬肇明及徐麗雯為賜譽僅有正式任命的董事。

高銀金融遭入稟清盤，詳見【下一頁】

在接管人要求下，法院頒令接管人及董事是唯一授權處理有關賜譽（包括高銀中心）事務的代表。接管人歡迎法院裁決讓其在不受干擾的情況下繼續出售賜譽或高銀中心。

高銀發言人向本報表示，稍後會有回應。

長實 （01113） 高層馬勵志入主高銀金融董事會不足3個月便退出，10月初生效，市場更加憂慮高銀的財政狀況。

高銀143億元出售高銀金融中心，詳見【下一頁】

高銀中心由賜譽全資擁有，是九龍東甲級寫字樓之一。萊坊獲委託爲獨家代理，經受權進行行銷及放售賜譽或高銀中心，一直與感興趣的買家接洽，意向書之截止遞交日期為11月11日（星期三）中午十二時。

高銀金融早前公布，向獨立第三方商人FONG Tim出售高銀中心。高銀金融稱已收取金額2億元的首筆按金。

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編輯：陳韻妍