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【新股IPO】新東方9901定價1190元　孖展未足額、國際配售獲多倍認購

新股IPO 15:53 2020/11/03

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新東方正在招股，孖展情況未算熱烈。

已在美國上市的新東方 （新上市編號：09901） （美：EDU）已截止招股。新東方公布，每股定價為1190元。新東方孖展錄3467萬元，未足額認購，當中輝立借出1100萬元、艾德證券借出1000萬元、利弗莫爾借出1087萬元、耀才借出270萬元。市場消息指，國際配售已獲多倍超購。

新東方計劃發售851萬股，集資最多119億元，發行價最高為1399元，一手10股，入場費為14131元。由於新東方招股期間，同期有不少新股招股，令新東方孖展未算熱烈。

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新東方管理層有話說？詳見【下一頁】

新東方將於周四起（29日）至11月3日招股，未能趕及螞蟻集團 （新上市編號：09988） 資金回籠，預計於11月9日正式上市。

新東方港股相當於一股美國存託股，港股發行價1399元，暫為港股市場內個股股價最高的股票。新東方聯席保薦人為瑞信、美林及瑞銀。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：陳韻妍

香港股票 IPO 新東方—S（09901） 螞蟻集團（06688） 集資 孖展
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