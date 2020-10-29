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【英國疫情】倫敦帝國學院：英格蘭每日近10萬人感染

環球社會熱點 15:14 2020/10/29

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倫敦帝國學院研究發現，英格蘭疫情傳播速度上升，每日近10萬人感染病毒。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，倫敦帝國學院研究發現，英格蘭疫情傳播速度上升，每日近10萬人感染病毒，每9日就翻一倍。研究人員指出，目前正處於關鍵時刻，必須作出改變（something has to change）。

研究將10月16日至25日收集的病毒檢測樣本與9月18日至10月5日的收集的樣本進行比較。

研究發現，當地每日有96000人感染病毒，確診人數每9日就翻一倍，目前每78人中就有1人感染。疫情最嚴重的约克郡（Yorkshire）和亨伯（Humber），每37人中就有1人確診，僅次西北部。

【英國疫情】英格蘭確診每9日翻倍 約翰遜拒封城受壓【下一頁】

整體基本傳染數R0已從1.15升至1.56，即1個確診者可以傳染超過1人。在英格蘭東南和西南部，基本傳染數R0已經超過2，在倫敦更達2.86，即1個確診者可傳染給至少2人。

英格蘭各年齡的確診曾有增加。55-64歲感染人數是之前的3倍，65歲則是之前的兩倍。在约克郡和亨伯，18至24歲年輕人確診數字開始下降，長者確診數字有上升趨勢。在英格蘭西南部年輕人確診有上升趨勢，跟之前倫敦的情況一樣。

【歐洲第二波疫情】德法疫情惡化 宣布再封城一個月【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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