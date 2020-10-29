【百佳抽獎】百佳抽獎公布結果　市民今起收到得獎短訊 頭獎專人通知

百佳超市早前舉行「誠心賞你」大抽獎，獎品共32萬份，包括100元百佳超市現金獎，頭獎得獎者更可1分鐘免費掃貨。抽獎結果今日（10月29日）起公布，有市民在今午已收到百佳的手機短訊，通知獲獎。

頭奬: $100百佳現金券及 一分鐘免費掃貨 (共10名)

$100百佳現金券及 一分鐘免費掃貨 (共10名) 二奬: $100百佳現金券及 獨家為您賞禮品套裝 (共3,000名)

$100百佳現金券及 獨家為您賞禮品套裝 (共3,000名) 全城奬: $100百佳現金券(共316,990名)

二獎及全城獎的得獎者分三批收到通知，首批得獎者於今日10月29日起至31日，透過已登記電話號碼收到中獎通知的短訊，而第二及三批中獎者將於11月5日及12日前收到通知。

▲ 有市民收到百佳的得獎短訊，抽中$100百佳現金券。

有市民今日收到百佳的短訊，通知他抽中$100百佳現金券，需於11月30日或之前，到全港任何一間百佳分店領獎，得獎者需出示該得獎通知短訊，並提供中奬之香港手提電話號碼、出生月份及日期，以作核實。

至於頭奬的「1分鐘免費掃貨」，得奬者將有專人致電通知，「1分鐘免費掃貨」暫定於12月6日於指定分店舉行。

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責任編輯：葉卓偉