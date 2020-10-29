▲ 【美國大選】社交媒體或不再言論免責 兩黨同意修例

美國大選下周二（11月3日）舉行，社交媒體一度禁止用戶分享民主黨總統候選人拜登的醜聞。參議院召開聽證會討論事宜，共和黨認為，平台過度限制言論，尤其針對總統特朗普；民主黨質疑平台沒有能力阻擋陰謀論及假新聞等有害言論。兩黨均修訂革關於網絡言論免責權的法規，但未達成共識。

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參議院商業委員會向Twitter、Facebook及Google行政總裁提出反壟斷、私隱、公司政策政治化等問題，雖然多數質詢指向社交媒體將帖文下架的決定，但仍有少數問題關注網絡言論免責。

特朗普5月底簽署行政命令，試圖收緊《通訊規範法案》（CDA）第230條（Section 230）。該法規被視為社交媒體最重要的「保護傘」，允許網路服務供應商（包括社交媒體）不需為第三方使用者的言行負上法律責任。

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共和黨內布拉斯加州菲舍爾（Deb Fischer）問Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），在審查用戶內容方面，希望華府如何修訂第230條法規。朱克伯格稱，提高內容管理的透明度，將有助公司與用戶建立信任。

另一共和黨參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）提到法規中的一項條款，了解社交媒體是否贊成重新定義「令人反感」一詞。該條款保護公司不用承擔限制「令人反感」等內容（objectionable）的法律責任。

3名行政總裁表明，支持按照目前的定義執法。朱克伯格回應指，擔心改變「令人反感」一詞定義後，限制平台移除一些不當內容的權力，繼而令平台「變差」。他呼籲，作出這個修訂前，需謹慎思考。

Google行政總裁披猜（Sundar Pichai）亦同意，指該詞的定義對平台甚為重要，予平台採取行動更多靈活性。

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特朗普在聽證會期間再次發文：

「廢除《通訊規範法案》第 230 條！」

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責任編輯：鄧燕君