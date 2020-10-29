【新冠疫情】要求顧客戴口罩購物 32歲保安遭狂刺27刀

新型冠狀病毒疫情肆虐多時，惟部分美國人對口罩仍然抗拒，美國一名保安，因為要求兩名進店購物的顧客戴口罩，惹對方不滿，被用刀狂刺27下。兩名女疑兇已被捕，正被扣查，不准保釋。

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事發在連鎖時裝店Snipes芝加哥一間分店，在剛過去的周日，僅得21歲的女疑兇及她的18歲妹妹未戴口罩進店，與要求二人戴口罩及使用消毒液清潔雙手的32歲保安員發生爭執。

她們拿起附近一個垃圾桶襲擊保安員，又揮拳攻擊他，並掏出小刀狂刺保安員，加上粗口辱罵。遇襲保安胸、背、手臂多處中刀，但未有倒下，繼續勉力支撐，阻止二人離去，直至警方到場拘捕女疑犯，才送院治理。

有在案發地點附近商店工作的人員表示，平日亦要高度警愓，因為經常要勸喻客人戴口罩，部分人會很憤怒，不想配戴，曾因顧客拒戴口罩以至要報警求助。她稱要求口罩只是想確保客人安全，及遵守政府規定，同時不希望疫情再變差，商店要再關閉。

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責任編輯：林建忠